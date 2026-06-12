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Iran verzichtet bei Friedensverhandlungen mit USA auf Atom-Programm

epa04846971 Iranians hold the Iran&#039;s national flags as they celebrate in the street of Tehran, Iran, 14 July 2015, after nuclear talks between Iran and World powers ended in Vienna, Austria. Iran ...
Zwei Iranerinnen halten im Juli 2015 eine iranische Flagge in der Hauptstadt Teheran in die Höhe. Kurz davor hatten sich der Iran und die anderen Atommächte auf einen Atomdeal in Wien geeinigt. Bild: EPA

Pakistan sagt: USA und Iran haben sich auf Frieden verständigt

US-Medien und Pakistan berichten von Frieden zwischen den Kriegsparteien. Während die US-Seite sagt, der Frieden sehe auch ein Ende des iranischen Atomprogramms vor, bestreitet der Iran das.
12.06.2026, 18:4512.06.2026, 19:06

Für einen Frieden mit den USA verzichtet Iran auf die Weiterführung seines Atom-Programms. Das berichten am Freitagabend mehrere Medien übereinstimmend.

CNN stützt sich auf die Berichte eines Diplomaten, eines Regierunsmitarbeiters sowie iranische Medien. Demnach sehe das Friedensabkommen drei wesentliche Punkte vor.

Gemäss CNN wird die Unterzeichnung des Friedensabkommens «sehr wahrscheinlich» in Genf stattfinden. Der pakistanische Aussenminister sagt, er habe sich mit Bundesrat Cassis ausgetauscht.

  • Die Strasse von Hormuz soll wieder öffnen. Dem Iran soll es nicht weiter erlaubt sein, Durchfahrtszölle zu erheben. Gemäss iranischen Medien habe der Iran dafür darauf bestanden, die Kontrolle über den Schiffsverkehr durch die Strasse zu behalten.
  • Der Iran verzichtet auf die Weiterführung seines Atom-Programms. Das sei die Forderung der USA-Regierung gewesen. Der Iran entspreche dieser, indem er alles verbleibende nukleare Material vernichte und entsorge. Im Kontrast dazu sprechen iranische Medien bloss davon, dass es zu einer 60-tägigen Verhandlungsphase im Nachgang der Unterzeichnung des Abkommens kommen werde.
  • Iranische Konten bleiben eingefroren, bis der Iran die verhandelten Punkte des Übereinkommens umgesetzt hat.

Zudem dürfe der Iran keine terroristischen Gruppen mehr finanzieren.

Gemäss dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif sollen die USA und der Iran sich auf einen finalen Text geeinigt haben. «Frieden war nie näher», schrieb Sharif auf X.

Update folgt...

(her)

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