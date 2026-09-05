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Explosionen nahe iranischer Ölinsel Kharg gemeldet

Explosionen nahe iranischer Ölinsel Kharg gemeldet

05.09.2026, 09:4105.09.2026, 10:56

Iranische Medien berichten von Explosionen in der Nähe der strategisch wichtigen Insel Kharg im Persischen Golf. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Tasnim sollen vier US-Raketen einen iranischen Öltanker rund elf Kilometer vor der Küste der Insel getroffen haben. Es habe keine Opfer gegeben, die Besatzung evakuiere das Schiff.

In this satellite photo from Planet Labs PBC, Iran&#039;s Kharg Island is seen on Feb. 26, 2026. (Planet Labs PBC via AP) Iran Islands Explainer
Die Insel Kharg im Persischen Golf.Bild: keystone

Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna soll ein kleines Schiff getroffen worden sein.

Die Insel liegt etwa 25 Kilometer vor der Küste des iranischen Festlands.
Die Insel liegt etwa 25 Kilometer vor der Küste des iranischen Festlands.bild: google maps

Das zuständige US-Regionalkommando bestätigte bislang keinen Raketenangriff auf einen Tanker.

Kharg ist der wichtigste Umschlagplatz für iranische Rohölexporte. Berichten zufolge werden hier mehr als 90 Prozent der iranischen Exporte abgewickelt. (cst/hkl/sda/dpa)

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