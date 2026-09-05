Iran meldet US-Munitionsfund nach Angriff auf Hochzeit

Mehr «International»

Die iranischen Behörden haben nach einem Angriff auf eine Hochzeitsfeier im Süden des Landes nach eigenen Angaben Fragmente von US-Präzisionsmunition gefunden. Laut dem obersten Richter der Provinz Hormosgan, Modschtaba Ghahramani, weist eine Identifikationsnummer auf dem gefundenen Munitionsteil auf den US-Rüstungskonzern Raytheon hin. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nach Berichten iranischer Staatsmedien waren bei dem Angriff am Dienstagabend in der Stadt Sirik mindestens fünf Menschen getötet und weitere 70 verletzt worden.

Die USA untersuchen nach Angaben von Vizepräsident JD Vance Berichte über einen tödlichen Raketeneinschlag auf eine Hochzeitsfeier im Iran. Bild: keystone

US-Vizepräsident JD Vance hatte am Donnerstag erklärt, die USA untersuchten den tödlichen Raketeneinschlag. Zugleich äusserte er sich skeptisch und warf den iranischen Staatsmedien vor, nicht besonders zuverlässig über den Konflikt zu berichten. Im Gegensatz zu den iranischen Revolutionsgarden nähmen die USA niemals Zivilisten ins Visier, erklärte Vance. (hkl/sda/dpa)