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Iran meldet US-Munitionsfund nach Angriff auf Hochzeit

Iran meldet US-Munitionsfund nach Angriff auf Hochzeit

05.09.2026, 15:1205.09.2026, 15:12

Die iranischen Behörden haben nach einem Angriff auf eine Hochzeitsfeier im Süden des Landes nach eigenen Angaben Fragmente von US-Präzisionsmunition gefunden. Laut dem obersten Richter der Provinz Hormosgan, Modschtaba Ghahramani, weist eine Identifikationsnummer auf dem gefundenen Munitionsteil auf den US-Rüstungskonzern Raytheon hin. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nach Berichten iranischer Staatsmedien waren bei dem Angriff am Dienstagabend in der Stadt Sirik mindestens fünf Menschen getötet und weitere 70 verletzt worden.

Vice President JD Vance speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Thursday, Sept. 3, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) CORRECTION: Date corrected to S ...
Die USA untersuchen nach Angaben von Vizepräsident JD Vance Berichte über einen tödlichen Raketeneinschlag auf eine Hochzeitsfeier im Iran.Bild: keystone

US-Vizepräsident JD Vance hatte am Donnerstag erklärt, die USA untersuchten den tödlichen Raketeneinschlag. Zugleich äusserte er sich skeptisch und warf den iranischen Staatsmedien vor, nicht besonders zuverlässig über den Konflikt zu berichten. Im Gegensatz zu den iranischen Revolutionsgarden nähmen die USA niemals Zivilisten ins Visier, erklärte Vance. (hkl/sda/dpa)

Vance: Überprüfen Berichte zu tödlichem Angriff auf Hochzeit
Vance: Überprüfen Berichte zu tödlichem Angriff auf Hochzeit
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