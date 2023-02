Iran macht kurdische Gruppen für Angriff in Isfahan verantwortlich

Das «Wall Street Journal» berichtete nach dem Drohnenangriff in der Nacht zum Sonntag, dass Israel hinter der Attacke stecke. Israels Armee äusserte sich dazu nicht. Seit der Islamischen Revolution 1979 bezeichnet Teheran Israel als Erzfeind. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnet den Iran ebenfalls als «wichtigsten Feind» und sieht in der politischen Führung ein «Terrorregime». (aeg/sda/dpa)

Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Iran Stellungen in den Kurdenregionen des benachbarten Nordirak mit Raketen und Drohnen angegriffen. Teheran wirft den Oppositionsgruppen vor, die jüngsten systemkritischen Proteste im Land zu unterstützen. Der Konflikt mit den kurdischen Separatisten schwelt hingegen bereits seit Jahren.

Schweizer Freiheitstrychler verging sich in Österreich an Buben – verurteilt

Das Vereinigte Königreich steht heute still: 500'000 Britinnen und Briten wollen streiken

Mit dem grössten Streik seit Jahrzehnten erreicht der «Winter des Unmuts» in Grossbritannien seinen vorläufigen Höhepunkt.

Schätzungen zufolge wollen an diesem Mittwoch eine halbe Million Beschäftigte in zahlreichen Branchen die Arbeit niederlegen. Sie demonstrieren vor allem für deutlich stärkere Lohnerhöhungen, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen - und für das Streikrecht an sich. Sieben Gewerkschaften haben ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufgerufen und den nationalen Protesttag koordiniert. In weiten Teilen des Vereinigten Königreich droht ein Stillstand. Downing Street warnte vor «erheblichen Störungen».