Iran begnadigt 22'000 Demonstrierende

Die jüngste Protestwelle im Herbst hatte Irans Führung in die schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt. Auslöser war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Die 22-Jährige war vor rund einem halben Jahr wegen eines Verstosses gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden. Mehr als 500 Demonstranten wurden im Rahmen der Proteste getötet.

Silicon Valley was? Das US-Banken-Beben erklärt in 4 Punkten

Russische Reservisten kritisieren Putin: «Er führt keinen Dialog mit uns»

Der Kremlchef erntet gleich von mehreren Seiten Kritik. Nun machen auch russische Reservisten ihren Unmut öffentlich.

In einem neuen Videoappell haben russische Reservisten im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine Missstände in der Truppe beklagt und Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe gerufen. Als Oberkommandierender der Streitkräfte solle sich Putin darum kümmern, dass die Kommandeure ihre Arbeit machten, sagte ein vermummter Sprecher in der am Samstag aufgenommenen und im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Videobotschaft.