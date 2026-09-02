freundlich21°
DE | FR
burger
International
Iran

«Trump-Strasse» statt Hormus-Strasse? Trump provoziert

President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Monday, Aug. 31, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donald Trump
US-Präsident Donald TrumpBild: keystone

«Trump-Strasse» statt Hormus-Strasse? US-Präsident provoziert

02.09.2026, 20:4602.09.2026, 20:46

US-Präsident Donald Trump hat auf der Plattform Truth Social eine Umbenennung der Strasse von Hormus nach sich selbst ins Spiel gebracht. «Jetzt, da wir sie unter US-amerikanischer Kontrolle haben, sollten wir den Namen Hormus-Strasse in TRUMP-STRASSE ändern???», fragte er provozierend. «Genau wie Amerika selbst wäre sie dann »heisser« als je zuvor!», fügte Trump hinzu.

Trump hat wiederholt die Umbenennung geografischer Orte angekündigt oder verfügt – zuletzt den US-kanadischen Grenzsee Lake Ontario in «Lake America». Kanada lehnt die Umbenennung ab.

Der Truth-Social-Post des POTUS.
Der Truth-Social-Post des POTUS.Bild: truth social

Im Fall der Strasse von Hormus blieb unklar, wie sich Trump eine Umbenennung der Meerenge vorstellt. Der Iran hat Hoheitsgewässer an ihrer Nordseite, der Oman an ihrer Südseite. An ihrer schmalsten Stelle misst die Strasse nur etwa 39 Kilometer. Da der Iran und der Oman jeweils eine Zwölf-Seemeilen-Zone (etwa 22,2 Kilometer) beanspruchen, überschneiden sich die Hoheitsgewässer beider Anrainer. Internationale Gewässer existieren in diesem Bereich nicht. Dennoch konnten Handelsschiffe die Meerenge vor Beginn des Kriegs ungehindert passieren. Die Strasse von Hormus ist für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger zentral.

Strasse als US-Territorium – nur ein Scherz?

Bereits zuvor hatte der US-Präsident halb im Scherz von der «Strasse von Trump» gesprochen. Vergangenen Monat gab er zudem an, die Meerenge nach dem Ende des Iran-Kriegs zu US-Territorium erklären zu wollen. Nähere Angaben zur Umsetzung machte er auch damals nicht.

Nach Beginn des Kriegs begann der Iran damit, die Strasse von Hormus durch Drohungen und Angriffen auf Schiffe weitestgehend zu blockieren. Inzwischen hat sich das zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran im Iran-Krieg entwickelt. Die während des Kriegs gestiegenen Spritpreise setzen Trump und seine Republikaner im eigenen Land vor den wichtigen Kongresswahlen Anfang November unter Druck.

Ungeachtet bestehender Einschränkungen für die Handelsschiffsfahrt in der Meerenge behauptet die US-Regierung immer wieder, dass sich die Strasse von Hormus unter US-Kontrolle befände. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Acai
02.09.2026 20:52registriert März 2017
Ich fände Trump-Sackgasse passender.
400
Melden
Zum Kommentar
avatar
future--?
02.09.2026 21:15registriert November 2023
Ich würde sagen das kann man gut und gerne pathologisch nennen!
260
Melden
Zum Kommentar
avatar
mrmikech
02.09.2026 21:09registriert Juni 2016
Ich sehne mich nach dem Tag, an dem seine Provokationen eine Antwort bekommen...
250
Melden
Zum Kommentar
14
Über 200 Tage ohne Landgang: Soldaten der «USS Lincoln» erholen sich in Pattaya
Nach mehr als 200 Tagen auf See und Berichten über gravierende Missstände an Bord ist der US-Flugzeugträger «Abraham Lincoln» in Thailand eingetroffen. Hinter den rund 5000 Soldaten in der Touristenhochburg Pattaya liegt ein Kriegseinsatz, der wegen angeblicher Versorgungsengpässe und Beschwerden von Matrosen und Angehörigen für Schlagzeilen gesorgt hatte. Das 330 Meter lange und bis zu 74 Meter hohe Schiff lief am Morgen (Ortszeit) im Hafen Laem Chabang in der Provinz Chon Buri ein, rund 20 Kilometer von Pattaya entfernt.
Zur Story