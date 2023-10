Iranerin hirntot – wohl Konfrontation mit Sittenpolizei

Garawands Schicksal erinnert viele Iranerinnen und Iraner an den Fall der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, die im Herbst 2022 von den Sittenwächtern wegen eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen worden war. Amini fiel ins Koma und starb. Ihr Tod löste im vergangenen Jahr die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Seitdem ignorieren viele Frauen demonstrativ die Kopftuchpflicht.

Der Fall der 16 Jahre alten Schülerin hatte Anfang Oktober grosse Empörung ausgelöst. Die junge Frau soll Berichten von Menschenrechtlern zufolge in einer U-Bahn gewaltsam mit den Sittenwächtern zusammengestossen sein, weil sie kein Kopftuch trug. Seit Wochen bereits liegt sie im Koma. Staatsmedien dementierten Gewalt seitens der Moralpolizei. Garawand sei wegen niedrigen Blutdrucks gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen, lautete die offizielle Erklärung.

Nach einer mutmasslichen Konfrontation mit den Sittenwächtern ist eine 16-jährige Iranerin einem Medienbericht zufolge anscheinend hirntot. Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Sonntag berichtete, gehen die Ärzte trotz grösster Anstrengungen nun vom Hirntod der jungen Iranerin Armita Garawand aus.

Die US-Regierung veröffentlichte ein Foto, auf dem Sondereinsatzkräfte zu sehen sind, die zurzeit in Israel an der Befreiung von Hamas-Geiseln arbeiten. Gelöscht wurde es erst nach Stunden. Die Aktion sorgt für Kritik.

Um den Ersthelfern zu danken, die nach den Terroranschlägen der Hamas in Israel sind, publizierte das Weisse Haus auf Instagram einen Post mit Bild. «Wir danken ihnen für ihren Mut und ihre Arbeit», lautete die Meldung. So weit, so gut - würde es sich bei den gezeigten Personen nur nicht um Mitglieder amerikanischer Spezialeinheiten handeln.