Bekannte Journalistinnen im Iran zu langer Haft verurteilt

Der Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Herbst vergangenen Jahres hatte die heftigsten Proteste in der Islamischen Republik seit Jahrzehnten ausgelöst.

Die Prozesse waren international scharf kritisiert worden. Während Hamedi und Mohammadi im Gefängnis sassen, zeichnete die Unesco die Journalistinnen für ihre Berichterstattung Anfang Mai in Abwesenheit mit dem Pressefreiheitspreis der UN-Kulturorganisation aus.

Im Iran sind zwei preisgekrönte Journalistinnen im Kontext der landesweiten Proteste im vergangenen Jahr zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht in Teheran verurteilte Nilufar Hamedi zu sieben Jahren und Elaheh Mohammadi zu sechs Jahren Gefängnis, wie das Justizportal Misan am Sonntag berichtete. Beide wurden der Zusammenarbeit mit den USA beschuldigt und wegen Verstössen gegen die nationale Sicherheit verurteilt. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden.

Wegen einer Bombendrohung ist das Schloss Versailles am Samstag erneut evakuiert worden. Sobald die Sicherheitsüberprüfungen abgeschlossen seien, werde man wieder öffnen, teilte die Touristenattraktion bei Paris am Samstagmittag mit. Es handelt sich um die sechste Schliessung des Schlosses innerhalb von sieben Tagen wegen einer Drohung. Obwohl bereits ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, halten die Drohungen an.