Die Situation am persischen Golf ist wieder eskaliert. Donald Trump bezeichnet die Waffenruhe als «vorbei». Bild: keystone

Trump bekräftigt: Waffenruhe im Iran-Krieg vorbei

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US-Präsident Donald Trump hat das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg bekräftigt. Die Vereinigten Staaten hätten dem Iran unmissverständlich klargemacht, dass die Waffenruhe «VORBEI» sei, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Zugleich liess er die Tür für Gespräche weiter offen. Trump schrieb dazu konkret, Teheran habe um eine Fortführung von Gesprächen gebeten. Das Wort Gespräche setzte Trump in Anführungszeichen. Er schrieb weiter, dass man dem zugestimmt habe.

Schon einmal Ende der Waffenruhe angesprochen

Bereits auf dem Nato-Gipfel in dieser Woche hatte Trump erklärt, die Waffenruhe sei aus seiner Sicht beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump in Ankara. Trump war dort zunächst gefragt worden, ob die Waffenruhe beendet sei – und beim zweiten Nachhaken der Reporterin, ob die Waffenruhe und das Rahmenabkommen mit dem Iran nun Geschichte seien.

Trump antwortete darauf: «Ich denke, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum.» Er halte es für reine Zeitverschwendung, sich mit Vertretern des Irans abzugeben. «Das sind Lügner», schimpfte Trump.

Wieder Angriffe im Nahen Osten

Seither ist die Situation im Nahen Osten erneut eskaliert. Das US-Militär hatte als Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Strasse von Hormus mehrfach Ziele im Iran bombardiert. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Der Iran reagierte seinerseits mit Angriffen. Dabei gerieten auch Kuwait, Bahrain und Jordanien, die wichtige US-Militärbasen beherbergen, wieder unter Beschuss.

Washington und Teheran hatten sich in den Bemühungen für ein Kriegsende Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Dieses sollte der Ausgangspunkt sein für vertiefte Verhandlungen – die Gespräche gerieten jedoch schon vor den jüngsten Angriffen ins Stocken. (sda/dpa)