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92 Prozent der Israelis sehen den Iran als Sieger des Kriegs

Demonstranten mit der Israelischen und der Iranischen &quot;Sonne, Loewe, Schwert&quot; Flagge an der &quot;Silent Walk&quot; Demonstration fuer die Verteidigung Israels und gegen Antisemitismus, sowi ...
Die Hebräische Universität in Jerusalem hat eine Umfrage durchgeführt, bei der 86 Prozent der Befragten die Kriegsfolgen als negativ bewerteten.Bild: keystone

92 Prozent der Israelis sehen den Iran als Kriegssieger

21.06.2026, 14:1721.06.2026, 14:17

Eine überwältigende Mehrheit von 92 Prozent der Israelis sieht den Iran laut einer Umfrage als Sieger des jüngsten Kriegs in der Region. Rund 83 Prozent waren demnach ausserdem überzeugt, dass der Feldzug Israels langfristige Sicherheit geschwächt habe, wie israelische Medien über die Umfrage der Hebräischen Universität in Jerusalem in Zusammenarbeit mit dem Agam-Institut berichteten.

86 Prozent der 3'644 Befragten im Alter ab 17 Jahren bewerteten die Ergebnisse des Kriegs negativ. Es handelte sich um eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung, die Fehlermarge betrug 2,2 Prozent. Die Befragung fand zwischen dem 17. und 20. Juni statt.

Weiterhin glauben rund 73 Prozent der Befragten dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht, als er sagte, Israel habe bedeutende Erfolge im Krieg erzielt und eine existenzielle Bedrohung beseitigt. Rund 88 Prozent der Israelis sind demnach der Ansicht, dass das Land seine Ziele nicht oder nur teilweise erreicht hat. Rund 56 Prozent der Befragten sahen den Berichten zufolge Netanjahus Kriegsführung als schlecht oder gescheitert an. (sda/dpa)

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