klar20°
DE | FR
burger
International
Iran

Iran-Gespräche: US-Vizepräsident JD Vance reist in die Schweiz

Vice President JD Vance speaks to reporters at Joint Base Andrews, Md., Saturday, June 20, 2026, en route to Switzerland. (Elizabeth Frantz/Pool Photo via AP) Vance
JD Vance ist auf dem Weg in die Schweiz. Bild: keystone

Vance bricht zu Iran-Gesprächen in die Schweiz auf: Diese Punkte stehen auf der Agenda

21.06.2026, 01:4321.06.2026, 01:43

Nach Tagen der Ungewissheit ist US-Vizepräsident JD Vance für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz aufgebrochen. «Ich denke, wir werden hoffentlich Fortschritte in der Atomfrage erzielen und auch in der Frage der Waffenruhe im Libanon vorankommen», sagte er vor dem Abflug. Er könne nur für ein oder zwei Tage dort sein, danach würden die Gespräche auf anderer Ebene fortgeführt.

Besonders die Kämpfe im Libanon hatten zuletzt für Spannungen zwischen Washington und Teheran geführt. Der Iran hatte deshalb am Samstag eine Schliessung der Strasse von Hormus verkündet.

Gespräche sollten bereits Freitag starten

Wenige Stunden vor dem Abflug hatte noch Unklarheit über den Zeitplan der Reise geherrscht. Ursprünglich waren die Gespräche mit dem Iran bereits für Freitag angesetzt.

Vance hatte zuvor bestätigt, dass derzeit bereits Gespräche in der Schweiz stattfänden – und in diesem Zusammenhang auch, dass sich der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie der US-Sondergesandte Steve Witkoff in der Schweiz befänden.

«Jared und Steve sind nun schon seit einigen Stunden vor Ort und kümmern sich um einige der technischen Aspekte dieser Verhandlungen», sagte Vance weiter. «Nach meinem Eindruck, den ich heute Morgen im Gespräch mit Jared und Steve gewonnen habe, laufen die Dinge gut.» (sda/dpa)

Mehr zum Iran:

Delegationen der USA und des Irans reisen in die Schweiz – auch JD Vance kommt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 30
Iran-Krieg in Bildern

Menschen heben bei einer Demonstration in Tel Aviv die Hände, um ein Ende des Krieges zu fordern.
quelle: keystone / maya levin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
USA und Iran verwenden KI-generierte Propaganda
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zwei Erdbeben lassen Ferieninsel Kreta wackeln
Zwei Erdstösse der Stärken 4,6 und 5,3 haben um die Mittagszeit im Abstand von wenigen Minuten die Ferieninsel Kreta erschüttert.
Zur Story