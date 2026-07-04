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Öffentliche Trauerfeier für Chamenei hat in Teheran begonnen

Öffentliche Trauerfeier für Chamenei hat in Teheran begonnen

04.07.2026, 07:4804.07.2026, 07:48

In der iranischen Hauptstadt Teheran haben die öffentlichen Trauerfeiern für den im Krieg getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei begonnen. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten den Sarg des Religionsführers aufgebahrt in der Grossmoschee Mosalla. Zahlreiche Anhänger strömten bereits seit der Dämmerung zum Veranstaltungsort.

epa13085133 Iranians pay tribute to the late Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during a farewell ceremony ahead of his funeral at the grand Mosallah mosque in Tehran, Iran, 04 July 2026. I ...
Iranerinnen und Iraner bei der Gedenkfeier für Chamenei.Bild: keystone

Chameneis Leichnam bleibt zunächst drei Tage in Teheran. Anschliessend sind Trauerzeremonien in der Pilgerstadt Ghom sowie im Irak geplant. Am Donnerstag soll er in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden.

Chamenei war am 28. Februar bei einem gezielten israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in der iranischen Hauptstadt getötet worden. Anschliessend führten Israel und die USA mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran. Seit Anfang April gilt eine Waffenruhe. (dab/sda/dpa)

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