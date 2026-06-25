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West Qurna-2: Wichtiges Ölfeld im Irak stellt Betrieb ein

March 30, 2014. - Lukoil, Russia s No.2 oil producer, has started production at Iraq s West Quarna-2 oil field. Located 65 km from Basra, Iraq, West Qurna-2 holds reserves of 14 billion bbl in two mai ...
Das Ölfeld West Qurna-2.Bild: imago stock&people

Folgen des Iran-Kriegs: Wichtiges Ölfeld stellt Betrieb ein

Der Iran-Krieg hat auch den Betrieb auf irakischen Ölfeldern unter Druck gesetzt. Das hat nun konkrete Auswirkungen.
25.06.2026, 05:4625.06.2026, 05:46
Ein Artikel von
t-online

Als Folge des Iran-Kriegs hat eines der wichtigsten Ölfelder im Irak seinen Betrieb einstellen müssen. Der Betreiber des Ölfelds West Qurna-2 in der südirakischen Provinz Basra teilte mit, die Rohölförderung und der Lagerbetrieb seien vollständig eingestellt worden. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf die unvorhersehbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs in der Region, etwa die fehlende Verfügbarkeit von Öltankern.

Der Irak hatte seine Rohölproduktion bereits im März gedrosselt und wegen der Folgen des am 28. Februar ausgebrochenen Krieges zwischen dem Iran, den USA und Israel für bestimmte Ölfelder den Force-Majeure-Fall erklärt.

Ölfeld musste Förderung drosseln

Im internationalen Handel wird der Begriff «höhere Gewalt» (Force Majeure) für Ereignisse verwendet, die weder vorhersehbar noch vermeidbar sind und nicht mit angemessenen Mitteln abgewendet werden können, wie bei der Industrie- und Handelskammer IHK nachzulesen ist. Force-Majeure-Klauseln schützen Unternehmen vor den Folgen solcher Ereignisse, wenn Vertragspflichten nicht mehr erfüllt werden können.

Das Ölfeld West Qurna-2 hatte seine Produktion im März deutlich herunterfahren müssen. Es befand sich derzeit im Wiederhochlauf.

West Qurna-2 wird derzeit von einem irakischen Unternehmen betrieben, nachdem der russische Energiekonzern Lukoil sich aufgrund von US-Sanktionen aus dem Projekt zurückgezogen hatte. Es gilt aufgrund seiner gewaltigen Reserven als eines der sogenannten Supergiganten unter den irakischen Ölfeldern.

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