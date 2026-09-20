Im Iran bereitet man sich auf eine neue US-Angriffswelle vor. Bild: keystone

«Bei mir ist alles möglich» – Trump droht dem Iran mit Eskalation

Die Mullah-Führung kündigt Vergeltung an, sollten die USA erneut angreifen. Die Folgen könnten weit über den Nahen Osten hinausreichen.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

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Iranische Militärs stimmen ihre Bevölkerung auf einen neuen US-Grossangriff ein. Die Armee stehe bereit, um das Staatsgebiet der Islamischen Republik zu verteidigen, sagte Heereschef Ali Dschahanschani bei einem Truppenbesuch. Für den Fall einer neuen «Fehlkalkulation» der Amerikaner habe der Iran eine «starke Antwort» vorbereitet, erklärte Brigadegeneral Mohammad Karami von der Revolutionsgarde.

Spätestens seit Donald Trump laut über einen neuen US-Angriff auf den Iran nachdenkt, rechnet die Führung in Teheran damit, dass der Krieg bald wieder aufflammen könnte. Ein Sieg, wie Trump ihn sich wünscht, wäre trotz der militärischen Überlegenheit der USA unwahrscheinlich.

Trump sagte der Nachrichtenplattform Axios, er stehe vor der Entscheidung, ob er die iranische Führung mit neuen Militärschlägen «vernichten» wolle oder nicht. Schon im Juli hatten US-Medien berichtet, der Präsident habe sich Pläne für eine neue Welle von Luftangriffen vorlegen lassen. Laut Axios will sich Trump am nächsten Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York mit Spitzenpolitikern aus den arabischen Golf-Staaten treffen. Möglicherweise will der Präsident seine Partner über die Angriffspläne informieren.

Wirtschaftskrise im Iran spitzt sich zu

USA und Israel waren nach Kriegsbeginn am 28. Februar mit dem Vorhaben gescheitert, das iranische Regime zu stürzen. Trotz erheblicher Verluste schlugen die Iraner mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel und arabische Staaten zurück und sicherten sich die Kontrolle über die Strasse von Hormus. Trump ordnete darauf eine Seeblockade iranischer Häfen an, um iranische Ölexporte zu stoppen und Teheran zum Einlenken zu bewegen. Die Wirtschaftskrise im Iran hat sich seitdem erheblich verschärft.

Doch das Regime gibt nicht auf. Der Krieg hat auf den Jemen übergegriffen, wo die pro-iranischen Huthi-Rebellen ihren Konflikt mit Saudi-Arabien wieder aufgenommen haben. Die Ölpreise, die bei Kriegsbeginn bei 73 Dollar pro 159-Liter-Fass lagen, sind auf über 100 Dollar gestiegen. Vermittlungsversuche von Katar, Oman und Pakistan kommen nicht voran.

Donald Trump würde sich einen Sieg gegen den Iran noch vor den Midterms wünschen. Bild: keystone

Trump hat den Iran im Verdacht, den Konflikt bis zu den US-Kongresswahlen in gut sechs Wochen verlängern zu wollen, um ihm politisch zu schaden. Deshalb bringt er jetzt einen neuen Grossangriff ins Gespräch, der eine militärische Entscheidung erzwingen soll. Entschieden hat er sich noch nicht. «Bei mir ist alles möglich», sagte Trump im Axios-Interview.

Iraner geben sich selbstsicher

Irans Flugabwehr und Luftwaffe sind veraltet und wurden durch die erste Welle der Luftangriffe weiter geschwächt. Aber der Iran muss die USA nicht besiegen, um auch einen neuen Krieg zu überstehen. Das Regime hat in den vergangenen Wochen mit Angriffen in der Strasse von Hormus und arabischen Staaten bewiesen, dass es zumindest einen Teil seines Waffenarsenals vor den bisherigen amerikanisch-israelischen Angriffen schützen konnte.

Die Islamische Republik hat nach Regierungsangaben ihre Waffenproduktion in den vergangenen Monaten gesteigert. Die eigenen Fähigkeiten zu übertreiben, um die eigene Bevölkerung zu beruhigen und den Gegner zu verunsichern, gehört in Kriegen zum Alltag. Westliche Experten sind aber überzeugt, dass die durch den Krieg radikalisierte Führung in Teheran bei einem neuen US-Angriff sofort und grossflächig antworten würde.

Sollten die USA wieder angreifen, wäre ein massiver iranischer Beschuss auf Israel und die arabischen Staaten zu erwarten. Auch die Huthis dürften ihre Angriffe verschärfen und versuchen, die Schifffahrt im Roten Meer lahmzulegen. Die Ölpreise würden noch höher steigen. Irans Vizepräsident Mohammad Reza Aref sagte, US-Verbraucher sollten vorsorglich Benzin und Heizöl einlagern: «Der amerikanischen Wirtschaft stehen dunkle Monate bevor.»

Andere Mitglieder der Führung hatten in den vergangenen Monaten mit Angriffen und Anschlägen ausserhalb des Nahen Ostens gedroht. Als mögliche Ziele wurden Grossbritannien und Bulgarien genannt, weil diese beiden Länder den USA die Nutzung von Luftwaffenstützpunkten erlaubt hatten. (schweizheute.ch)