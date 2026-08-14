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Trump: Werde Strasse von Hormus zu US-Territorium machen

Trump: Werde Strasse von Hormus zu US-Territorium machen

US-Präsident Donald Trump will die Strasse von Hormus nach eigener Aussage nach dem Ende des Iran-Krieges zu US-Territorium erklären.
14.08.2026, 23:0214.08.2026, 23:02

«Sobald wir den Iran besiegt haben – der gerade eine vernichtende Niederlage erleidet –, werde ich die Hormus-Strasse zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären», sagte er bei einem Auftritt im Bundesstaat New Jersey. Nähere Angaben dazu machte Trump zunächst nicht.

epa13170149 US President Donald Trump gives a speech on crime reduction and public safety at the Nassau County Police Academy in Garden City, Nassau County, on Long Island, New York, USA, 14 August 20 ...
Geizt weiterhin nicht mit grossen Ankündigungen: Donald Trump.Bild: keystone

Die Ölpreise waren infolge des Iran-Krieges in die Höhe geschossen, weil der Iran mit Drohungen den Schiffsverkehr in der Meerenge beeinträchtigt. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Gas und zudem zentraler Streitpunkt zwischen Washington und Teheran. (sda/dpa)

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bitzliz'alt
14.08.2026 23:19registriert Dezember 2020
....ägüsi..... WER nimmt den noch ernst (asso ausserhalb der USA....)
270
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butlerparker
14.08.2026 23:33registriert März 2022
"«Sobald wir den Iran besiegt haben – der gerade eine vernichtende Niederlage erleidet –, werde ich die Hormus-Strasse zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären»,"

Also NIE !!
220
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John Galt
14.08.2026 23:17registriert November 2014
Trump:
-Ich werde den Ukraine Krieg in einem Tag beenden…
-Die Inflation wird sinken…
-Zölle werden die USA stark machen…

I am tired of wining🤔
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