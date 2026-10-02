freundlich21°
DE | FR
burger
International
Auto

VW-Tochter Skoda ruft mehr als eine Million Fahrzeuge zurück

epa12911715 The Skoda logo is displayed on a Skoda Fabia 130 vehicle during the Baltic Motor Show at Kipsala International Exhibition Centre in Riga, Latvia, 24 April 2026. Auto 2026 is one of the maj ...
Beim tschechischen Autobauer sind weltweit rund 1,7 Millionen Autos potenziell betroffen.Bild: keystone

VW-Tochter Skoda ruft mehr als eine Million Fahrzeuge zurück

02.10.2026, 16:2102.10.2026, 16:21

Wenige Tage nach dem Rückruf mehrerer Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und den Töchtern Audi und Seat zieht nun auch Skoda nach. Beim tschechischen Autobauer sind weltweit rund 1,7 Millionen Autos potenziell betroffen, wie aus Daten das Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Nach der KBA-Beschreibung dürfte es sich um dasselbe Problem handeln wie bei den anderen VW-Marken.

Ein Schraubenabriss könne zum Lenkungsausfall führen, hiess es in der Rückrufdatenbank. Als Gegenmassnahme werde die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistente Schraube ersetzt. Betroffen sind bei der tschechischen VW-Tochter die Modelle Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb. Von Skoda lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Volkswagen, Audi und Seat mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. «Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann», teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage dazu mit. (sda/awp/dpa)

Mehr Auto-News:

Gefahr durch Wildwechsel: Das müssen Autofahrer beachten
Gefahr durch Wildwechsel: Das müssen Autofahrer beachten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Auto-Quartett
1 / 7
Auto-Quartett
Auto-Quartett
quelle: nordwestschweiz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Tesla-Fahrer wollte den einen speziellen Offroadmodus testen – und versenkte seinen Cybertruck
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Er erinnert mich an Barack Obama»: Dieser Senator lässt Demokraten schwärmen
Die US-Opposition rechnet in fünf Wochen mit einem Wahlsieg. Deshalb blickt die Partei nun schon auf die Zeit nach Donald Trump und diskutiert über mögliche Nachfolger. Zu Besuch bei Jon Ossoff, dem neuen Aushängeschild.
Als Jon Ossoff an diesem Sonntagnachmittag im Universitätsstädtchen Athens (Georgia) auf die Bühne eines Konzertlokals tritt, da passt jedes Detail.
Zur Story