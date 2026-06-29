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Nahost: USA und Iran stellen gegenseitige Angriffe ein

Bericht: USA und Iran stellen gegenseitige Angriffe ein

29.06.2026, 04:3029.06.2026, 04:30

Über das Wochenende haben die Spannungen in Nahost wieder zugenommen, sowohl die USA als auch der Iran haben Angriffe auf verschiedene Ziele der Region durchgeführt.

Spannungen in Nahost nehmen weiter zu: USA attackieren iranische Ziele – Teheran reagiert

Nun haben sich die beiden Konfliktparteien aber darauf verständigt, die gegenseitigen Angriffe einzustellen. Dies vermeldet das US-Portal Axios.

Dem Bericht zufolge planen beide Seiten, sich am Dienstag in Katar zu treffen, um die Verhandlungen für einen definitiven Frieden weiterzuführen. Eine Bestätigung des Berichts gibt es sowohl von den USA als auch vom Iran nicht. (ome)

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