wechselnd bewölkt23°
DE | FR
burger
International
Iran

Nahost: USA attackiert erneut Ziele – der Iran reagiert

Die Friedensbemühungen in Nahost bröckeln.
Die Friedensbemühungen in Nahost bröckeln.U.S. Central Command

Spannungen in Nahost nehmen weiter zu: USA attackieren iranische Ziele – Teheran reagiert

US-Streitkräfte haben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran verübt, die Revolutionsgarden reagierten mit Angriffen auf Kuwait und Bahrain. Und Trump droht dem Regime in Teheran. Das ist in der Nacht auf Sonntag passiert.
28.06.2026, 01:4328.06.2026, 05:41
Inhaltsverzeichnis
Was ist passiert?Was sagt Trump?Was sagt der Iran?

Was ist passiert?

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen weiter zu. In der Nacht verübten US-Streitkräfte nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Mehrere Ziele – darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur – seien angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Grund sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen.

Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) reagierten prompt. Eigenen Angaben zufolge griff die iranische Eliteeinheit Ziele in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain an. In den frühen Morgenstunden hätten die Marine und Luftwaffe in einem gemeinsamen Raketen- und Drohneneinsatz acht wichtige Infrastrukturziele der US-Armee in den beiden Ländern zerstört, teilten die Revolutionsgarden über ihren Kanal Sepah News mit. Es handle sich um Ziele auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait und der 5. US-Marineflotte in Mina Salman, Bahrain.

Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Eine Reaktion der USA stand noch aus. Die kuwaitische Armee hatte in der Nacht auf der Plattform X mitgeteilt, die Luftabwehr wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab. Der iranische Sender Press TV berichtete auch über Explosionen in Bahrain. Das Innenministerium von Bahrain teilte auf X mit, es seien Alarmsirenen ausgelöst worden. Die Einwohner des Landes wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu begeben. Die gegenseitigen Vergeltungsschläge drohen, die Lage im Nahen Osten weiter zu eskalieren.

Es war bereits der zweite US-Angriff auf den Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni. Erst in der Nacht zum Samstag hatten die USA gemeldet, iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie küstennahe Radaranlagen aus der Luft angegriffen zu haben – als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag. «Es ist ein grösserer Angriff als gestern Abend», sagte ein hochrangiger US-Beamter dem Sender Fox News zu dem jüngsten Vergeltungsschlag. Laut Centcom griffen die USA zehn iranische Militärziele in und entlang der Strasse von Hormus an.

Der iranische Staatssender Irib meldete in der Nacht, in einem Dorf bei der Stadt Sirik seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Wenig später hiess es, Geschosse seien in einen Kommunikationsturm eingeschlagen. Vier Geschosse schlugen laut Irib in Aussenbezirken der iranischen Hafenstadt Bandar-Lengeh in der Provinz Hormusgan ein. Auch auf der Insel Gheschm in der Strasse von Hormus soll es demnach Einschläge gegeben haben.

Am Samstag hatte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO mitgeteilt, dass ein Frachtschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Die genauen Hintergründe dieses Vorfalls blieben aber zunächst unklar. Laut Centcom handelte es sich bei dem Schiff um die unter panamaischer Flagge fahrende «Kiku». Der Tanker sei am Donnerstag in Katar ausgelaufen und auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate gewesen, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf einen US-Beamten.

Was sagt Trump?

US-Präsident Donald Trump zeigte sich auf der Plattform Truth Social verärgert über den Iran. Der US-Angriff sei die Vergeltung für einen erneuten Verstoss gegen die Waffenruhe seitens des Irans, schrieb er. «Es ist gut möglich, dass sie es nie lernen werden! Es könnte ein Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, das Werk, das wir sehr erfolgreich begonnen haben, militärisch zu vollenden», so Trump weiter.

Trump
Bild: Truth Social

Der US-Präsident drohte erneut Richtung Teheran: «Sollte das geschehen, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren!»

Was sagt der Iran?

In den frühen Morgenstunden hätten die Marine und Luftwaffe der iranischen Eliteeinheit in einem gemeinsamen Raketen- und Drohneneinsatz acht wichtige Infrastrukturziele der US-Armee in den beiden Ländern zerstört, hiess es in einer Mitteilung, die über einen Kanal der iranischen Revolutionsgarden auf Telegram verbreitet wurde.

Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Eine Reaktion der USA stand noch aus. Es handle sich um Ziele auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait und der fünften US-Marineflotte in Mina Salman, Bahrain. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die jüngste US-Aggression, hiess es laut Mitteilung weiter. Die USA hätten damit gegen das Rahmenabkommen mit Teheran zur Beilegung des Krieges und die geltende Waffenruhe verstossen.

(ome/sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Doppeltes Erdbeben in Venezuela
1 / 30
Doppeltes Erdbeben in Venezuela

In Venezuela haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwei Erdbeben innerhalb weniger Minuten ereignet.
quelle: keystone / boris vergara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Venezolanische Retter berühren mit positiver Einstellung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Wegen Steuerplänen: Trump droht Europäern mit Zöllen von 100 Prozent
Neue Drohgebärden vom US-Präsidenten. Dieses Mal geht es Trump um eine mögliche europäische Digitalsteuer.
US-Präsident Donald Trump droht europäischen Ländern mit neuen Zöllen in Höhe von 100 Prozent, sollten sie Digitalsteuern beschliessen. Die Zölle würden an die Stelle vereinbarter Zollabkommen treten, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Das gelte unabhängig davon, ob die Abkommen bereits umgesetzt oder unterschrieben seien.
Zur Story