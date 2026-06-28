Die Friedensbemühungen in Nahost bröckeln. U.S. Central Command

Spannungen in Nahost nehmen weiter zu: USA attackieren iranische Ziele – Teheran reagiert

US-Streitkräfte haben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran verübt, die Revolutionsgarden reagierten mit Angriffen auf Kuwait und Bahrain. Und Trump droht dem Regime in Teheran. Das ist in der Nacht auf Sonntag passiert.

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Was ist passiert?

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen weiter zu. In der Nacht verübten US-Streitkräfte nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Mehrere Ziele – darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur – seien angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Grund sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen.

Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) reagierten prompt. Eigenen Angaben zufolge griff die iranische Eliteeinheit Ziele in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain an. In den frühen Morgenstunden hätten die Marine und Luftwaffe in einem gemeinsamen Raketen- und Drohneneinsatz acht wichtige Infrastrukturziele der US-Armee in den beiden Ländern zerstört, teilten die Revolutionsgarden über ihren Kanal Sepah News mit. Es handle sich um Ziele auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait und der 5. US-Marineflotte in Mina Salman, Bahrain.

Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Eine Reaktion der USA stand noch aus. Die kuwaitische Armee hatte in der Nacht auf der Plattform X mitgeteilt, die Luftabwehr wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab. Der iranische Sender Press TV berichtete auch über Explosionen in Bahrain. Das Innenministerium von Bahrain teilte auf X mit, es seien Alarmsirenen ausgelöst worden. Die Einwohner des Landes wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu begeben. Die gegenseitigen Vergeltungsschläge drohen, die Lage im Nahen Osten weiter zu eskalieren.

Es war bereits der zweite US-Angriff auf den Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni. Erst in der Nacht zum Samstag hatten die USA gemeldet, iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie küstennahe Radaranlagen aus der Luft angegriffen zu haben – als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag. «Es ist ein grösserer Angriff als gestern Abend», sagte ein hochrangiger US-Beamter dem Sender Fox News zu dem jüngsten Vergeltungsschlag. Laut Centcom griffen die USA zehn iranische Militärziele in und entlang der Strasse von Hormus an.

Der iranische Staatssender Irib meldete in der Nacht, in einem Dorf bei der Stadt Sirik seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Wenig später hiess es, Geschosse seien in einen Kommunikationsturm eingeschlagen. Vier Geschosse schlugen laut Irib in Aussenbezirken der iranischen Hafenstadt Bandar-Lengeh in der Provinz Hormusgan ein. Auch auf der Insel Gheschm in der Strasse von Hormus soll es demnach Einschläge gegeben haben.

Am Samstag hatte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO mitgeteilt, dass ein Frachtschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Die genauen Hintergründe dieses Vorfalls blieben aber zunächst unklar. Laut Centcom handelte es sich bei dem Schiff um die unter panamaischer Flagge fahrende «Kiku». Der Tanker sei am Donnerstag in Katar ausgelaufen und auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate gewesen, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf einen US-Beamten.

Was sagt Trump?

US-Präsident Donald Trump zeigte sich auf der Plattform Truth Social verärgert über den Iran. Der US-Angriff sei die Vergeltung für einen erneuten Verstoss gegen die Waffenruhe seitens des Irans, schrieb er. «Es ist gut möglich, dass sie es nie lernen werden! Es könnte ein Punkt kommen, an dem wir nicht mehr vernünftig sein können und gezwungen sein werden, das Werk, das wir sehr erfolgreich begonnen haben, militärisch zu vollenden», so Trump weiter.

Bild: Truth Social

Der US-Präsident drohte erneut Richtung Teheran: «Sollte das geschehen, wird die Islamische Republik Iran nicht mehr existieren!»

Was sagt der Iran?

In den frühen Morgenstunden hätten die Marine und Luftwaffe der iranischen Eliteeinheit in einem gemeinsamen Raketen- und Drohneneinsatz acht wichtige Infrastrukturziele der US-Armee in den beiden Ländern zerstört, hiess es in einer Mitteilung, die über einen Kanal der iranischen Revolutionsgarden auf Telegram verbreitet wurde.

Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Eine Reaktion der USA stand noch aus. Es handle sich um Ziele auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ali Al-Salem in Kuwait und der fünften US-Marineflotte in Mina Salman, Bahrain. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die jüngste US-Aggression, hiess es laut Mitteilung weiter. Die USA hätten damit gegen das Rahmenabkommen mit Teheran zur Beilegung des Krieges und die geltende Waffenruhe verstossen.

(ome/sda/dpa)