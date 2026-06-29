freundlich21°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Captain von Kap Verde wird Vergewaltigung vorgeworfen

June 26, 2026, Houston, Texas, USA: Cape Verde forward RYAN MENDES 20 runs of field with flag after the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group H soccer match between Cabo Verde and ...
Sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber: Kap-Verde-Captain Ryan Mendes.Bild: www.imago-images.de

Bekommt das WM-Märchen Risse? Kap-Verde-Captain wird Vergewaltigung vorgeworfen

29.06.2026, 03:1829.06.2026, 03:39

Kap Verde ist an der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 eine der grossen Überraschungen. In einer Gruppe mit Spanien, Saudi-Arabien und Uruguay wurde der WM-Debütant Zweiter und qualifizierte sich so für die K.o.-Phase. In den Sechzehntelfinals trifft Kap Verde auf Argentinien.

Nun kursieren aber Berichte, die das WM-Märchen ordentlich trüben könnten, sollten sich diese als wahr herausstellen. Captain Ryan Mendes wird nämlich Vergewaltigung vorgeworfen. Eine Brasilianerin beschuldigt den 36-Jährigen, sie im März in Neuseeland in der Teamunterkunft sexuell missbraucht zu haben, als Kap Verdes Nationalteam für Testspiele dort untergebracht war.

Mendez sei gewaltsam in ihr Zimmer eingedrungen

Dies berichtet das brasilianische Medium Globo, das Einsicht hatte in Fotos von Verletzungen, den Polizeibericht sowie den medizinischen Bericht der Klinik, welche das mutmassliche Opfer nach dem Vorfall behandelte. Dieses lebt und arbeitet in Neuseeland und wurde vom kapverdischen Verband als Dolmetscherin engagiert. Sie stand dem Team rund um die Uhr zur Verfügung und wohnte deshalb im Teamhotel.

Am Abend des 27. März sei die Frau zu einem Treffen in einem der für das Nationalteam reservierten Räume eingeladen worden. Als sie gemerkt habe, dass sie als Übersetzerin nicht gebraucht würde, sei sie in ihr Zimmer zurückgekehrt. Kurz darauf habe sie ein Klopfen an ihrer Tür gehört und diese geöffnet. Gemäss der Anzeige sei Ryan Mendes dann gewaltsam in ihr Zimmer eingedrungen, habe sie gewürgt, geschlagen und gebissen, als sie sich zu verteidigen versuchte. Dann habe er sie vergewaltigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Ryan Mendes de Cabo Verde y Vicente Pizarro de Chile durante el partido Chile vs Cabo Verde del Torneo FIFA Series en Eden Park, Auck ...
Im März spielten Mendes und Kap Verde im Rahmen der FIFA Series unter anderem ein Testspiel gegen Chile.Bild: www.imago-images.de

Die Brasilianerin fotografierte sichtbare Verletzungen wie Risse am Mund und Blutergüsse am Hals, am Bein sowie an der Seite ihres Körpers. Danach liess sie sich einer forensischen Untersuchung in einer Klinik für Überlebende sexueller Gewalt unterziehen. Der medizinische Bericht habe laut ge.globo.com unter anderem Blutergüsse an ihren Brüsten, ihrem Hals und ihren Schamlippen dokumentiert. In der Klinik erhielt sie auch psychologische Unterstützung.

Die Untersuchung der Polizei läuft

Am 10. April habe sie dann Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese bestätigte dies, erklärte aber auch, keine Auskunft über den Namen des Beschuldigten zu geben. Die Untersuchung laufe noch, erst danach werde entschieden, ob es zur Anklage komme. In neuseeländischen Medien sei schon vor einem Monat von dem Vorfall berichtet, jedoch nur darauf hingewiesen worden, dass der Beschuldigte Teil des kapverdischen Nationalteams sei.

Das mutmassliche Opfer habe auch den kapverdischen Fussballverband kontaktiert, jedoch keine Hilfe erhalten. Auch der FIFA schickten die Dolmetscherin und ihr Mann ein aussergerichtliches Schreiben, in welchem sie den Vorfall schilderten, Beweise vorlegten und eine Sanktion forderten: den Ausschluss des Spielers von der WM. Sie hätten jedoch auch vom Weltfussballverband keine Antwort erhalten.

Hier findet Kap Verde heraus, dass es beim WM-Debüt in der K.o.-Phase steht

Gegenüber dem brasilianischen Medium teilte die FIFA dann mit: «Die FIFA nimmt jeden Vorwurf von Fehlverhalten äusserst ernst und verfügt über ein klares Verfahren für alle Personen im Fussball, die einen Vorfall melden möchten.» Zu laufenden Verfahren könne sie sich nicht äussern, jedoch stehe sie in Kontakt mit den neuseeländischen Behörden.

Mendes und der Fussballverband Kap Verdes äusserten sich noch nicht zu den Vorwürfen. (nih)

Mehr zur WM 2026:
«Respektloses Angebot»: Das ist der aktuelle Stand der Xhaka-Verhandlungen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Ein WM-Spiel im Jahr 2026.
quelle: keystone / charlie riedel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Österreich rettet sich in letzter Sekunde in die K.o.-Phase
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kanada und Südafrika eröffnen die K.o.-Phase
Am Sonntagabend beginnt mit dem Sechzehntelfinal zwischen Südafrika und Kanada die K.o.-Phase der WM, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Der Gastgeber der WM 2010 trifft auf einen Co-Gastgeber des laufenden Turniers, der nach der Niederlage gegen die Schweiz erstmals ausserhalb Kanadas antreten muss.
Zur Story