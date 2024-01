Angehörige von Opfern, nachdem sie ihre Verwandten in einem Spital identifizieren mussten. Bild: keystone

Explosion im Iran war Selbstmordattentat

Mehr «International»

Eine der zwei verheerenden Explosionen im Iran ist laut einem Bericht staatlicher Medien durch einen Selbstmordattentäter verursacht worden.

Dies habe unter anderem die Auswertung von Videoüberwachung ergeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag auf Telegram unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus der Stadt Kerman. Die Hintergründe der zweiten Explosion seien noch nicht abschliessend geklärt. Vermutet wird auch ein Selbstmordanschlag.

Am vierten Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani waren in dessen Heimatstadt Kerman nahe der Grabstätte am Mittwoch bei zwei gewaltigen Explosionen mehr als 80 Menschen getötet worden. Irans Regierung sprach von einer Terrorattacke. Zunächst reklamierte keine Gruppe den mutmasslichen Anschlag für sich.

Die EU verurteilte den Anschlag als Akt des Terrors. Es war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Viele Fragen sind ungeklärt. (sda/dpa)