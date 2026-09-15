sonnig26°
DE | FR
burger
International
Iran

US-Bericht räumt Munitionsmangel infolge des Iran-Kriegs ein

US-Bericht räumt Munitionsmangel infolge des Iran-Kriegs ein

15.09.2026, 14:5415.09.2026, 14:54

Eine Aufsichtsbehörde des US-Verteidigungsministeriums hat in einem ersten offiziellen Bericht an den Kongress Munitionsengpässe infolge des Iran-Kriegs eingeräumt.

Der Munitionsverbrauch im Rahmen der «Operation Epic Fury» (auf Deutsch etwa: «Operation Epische Wut») habe «strategische Bestandslücken» verursacht und «Engpässe in der Rüstungsindustrie bei der Nachschubversorgung offenbart», hiess es in dem am Montag (Ortszeit) erschienenen Bericht.

Um diese Engpässe zu verringern, arbeite das Verteidigungsministerium daran, Beschaffungsprozesse und Produktionsvorlaufzeiten zu straffen und kritische Materialien, Komponenten und ausgewählte Munition einzulagern, «um im Notfall schnell reagieren zu können», hiess es.

Defense Secretary Pete Hegseth arrives to greet Australia&#039;s Deputy Prime Minister and Minister of Defence Richard Marles on his arrival at the Pentagon, Wednesday, Sept. 2, 2026, in Washington. ( ...
Pete Hegseth weist Berichte über Munitionsknappheit immer wieder zurück.Bild: keystone

Verfasst wurde der Bericht von der Generalinspektion des Pentagons, einer unabhängigen Behörde innerhalb des Ministeriums. Er deckt den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni ab.

Die US-Munitionsvorräte sind seit Kriegsbeginn Ende Februar ein politisch brisantes Thema. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte Berichte über Munitionsknappheit wiederholt zurückgewiesen. Auch US-Präsident Donald Trump war solchen Berichten immer wieder entgegengetreten und hatte Menschen, die diese verbreiten, mit langen Haftstrafen gedroht.

Am Montag schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, die USA produzierten mehr Waffen «als jemals zuvor in unserer Geschichte». Diese würden täglich an die Streitkräfte im Nahen Osten und darüber hinaus geliefert. (hkl/sda/dpa)

«Wandelnde Bedrohungen»: USA bestätigen erstmals Waffen im Weltall
«Wandelnde Bedrohungen»: USA bestätigen erstmals Waffen im Weltall
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Japan zählt erstmals mehr als 100'000 Hundertjährige
In Japan ist die Zahl der Hundertjährigen erstmals über die Rekordmarke von 100'000 Menschen gestiegen. Insgesamt 107'677 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die viertgrösste Wirtschaftsnation der Welt inzwischen.
Das seien 7'914 Menschen mehr als ein Jahr zuvor, gab das Gesundheitsministerium in Tokio bekannt. «Wir freuen uns, dass viele Menschen dank der Fortschritte in der Medizintechnik länger leben und aktiv bleiben», sagte Gesundheitsminister Kenichiro Ueno vor der Presse.
Zur Story