Trump könnte mit den erneuten Angriffen weitere Militäroperationen vorbereiten. Bild: Keystone

US-Medien: Trump erwägt, Bodentruppen im Iran einzusetzen

Die USA fliegen wieder Angriffe gegen den Iran. Trump könnte damit weitere Militäroperationen vorbereiten.

Thomas Wanhoff / t-online

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Das US-Militär hat am Mittwoch mehrere Angriffswellen gegen den Iran durchgeführt. Die neuen Angriffe richten sich nach US-Angaben gegen militärische Fähigkeiten des Irans, die dafür genutzt worden seien, Handelsschiffe in der Strasse von Hormus zu bedrohen. Eine ähnliche Begründung hatte das US-Militär auch für Angriffe in den vergangenen Tagen gegeben. Ausserdem wurde ein Tanker angegriffen, der die US-Blockade verletzt haben soll.

Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete von drei Explosionen in der Hafenstadt Tschabahar. Angriffe soll es demnach auch in Rask im äussersten Südosten des Landes sowie in der Umgebung von Bandar Abbas am Persischen Golf und in Ahwas im Südwesten gegeben haben. Im Golfstaat Bahrain heulten kurze Zeit später wieder Sirenen. Das Innenministerium schrieb auf der Plattform X, die Bevölkerung sei aufgerufen worden, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben.

«Ich mag es nicht, Fristen zu setzen»

Die jüngsten US-Angriffe auf den Iran sollen Insidern zufolge nicht nur die Strasse von Hormus offenhalten, sondern zudem mögliche umfassendere Militäroperationen vorbereiten. Die Bombardements sollten die iranische Luftabwehr sowie Radaranlagen und Raketenstellungen schwächen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute US-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Dies erweitere die militärischen Optionen von US-Präsident Donald Trump.

So hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran jüngst einmal mehr mit Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Auf die Frage einer Journalistin, ob er dem Iran ein Ultimatum gebe, bevor das US-Militär mit Bombenangriffen auf Brücken beginnen würde, sagte Trump nun: «Ich mag es nicht, Fristen zu setzen.»

Bodentruppen wohl noch immer eine Option

Wie das «Wall Street Journal» schreibt, soll die US-Regierung auch überlegen, Bodentruppen zur Einnahme iranischer Inseln zu schicken, zum Beispiel die für die Ölindustrie wichtige Insel Charg. «Wenn wir sie weit genug und tief genug zurückdrängen, würde ich das tun», sagte Trump am Dienstag bei Fox News.

Der pensionierte General der US-Marineinfanterie, Frank McKenzie, sagte am Sonntag in der CBS-News-Sendung «Face the Nation», die USA sollten eine Operation auf der Insel Charg weiterhin in Betracht ziehen. «Das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten, denn die Kontrolle über iranisches Territorium wäre ein wichtiger Faktor bei künftigen Verhandlungen mit dem Iran», erklärte er.

Bislang hat Trump versucht, die Entsendung von Bodentruppen zu vermeiden. Er will offenbar vermeiden, dass sich die US-Armee in einen lang andauernden Krieg begibt, der an Vietnam oder Afghanistan erinnert. Trump hatte seinen Wählern versprochen, keinen Krieg zu beginnen, fühlt sich daran aber offenbar nicht mehr gebunden.

Nuklearanlage als Ziel?

Satellitenbild der Anlage im Berg Kuh-e Kolang: Sie könnte ein Ziel amerikanischer Angriffe sein. Bild: X

Trump schliesst auch nicht aus, eine Anlage auf dem Berg Kuh-e Kolang, Codename «Pickaxe Mountain», zu bombardieren, die für geheime Nuklearaktivitäten genutzt werden soll. Diese soll mehrere hundert Meter tief im Fels liegen. Wie das «Wall Street Journal» schreibt, ist die Anlage noch nicht in Betrieb. Die USA hatten im vergangenen Sommer andere Atomanlagen in Natanz und Fordow bombardiert. Unklar ist, wie gross der Schaden war und ob das iranische Atomprogramm nachhaltig getroffen wurde. Eine der Forderungen der USA an den Iran ist es, die Entwicklung von Atomwaffen und die Anreicherung von Uran einzustellen.