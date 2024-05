Revolutionsgarden bestätigen Waffenlieferung an Huthi-Rebellen

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Oktober greifen die Huthis immer wieder Schiffe mit angeblichen Verbindungen zu Israel im Roten Meer an. Auch greifen sie immer wieder Israel direkt mit Drohnen und Raketen an. (rbu/sda/dpa)

Dieser habe nach IRGC-Angaben eine Reichweite von 2000 Kilometern. Die Übergabe der Rakete werde USA und Israel, die Erzfeinde der Islamischen Republik, vor neue Herausforderungen in der Region stellen, so die Revolutionsgarden.

Die Revolutionsgarden (IRGC) der Islamischen Republik Iran haben erstmals eine Waffenlieferung an die Huthi-Rebellen im Jemen bestätigt. Nach Angaben der von den Revolutionsgarden kontrollierten Nachrichtenagentur Tasnim vom Mittwoch handelt es sich um eine ballistische Seerakete, den Seezielflugkörper «Ghadr».

Der Auslöser für die Proteste war der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige starb wohl, weil sie ihr Kopftuch nicht so getragen hatte, wie die iranischen Mullahs und das iranische Gesetz es für Frauen vorsehen. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Amini wurde zu einer Ikone im Kampf für Freiheit.

Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran

In Indien ist die höchste je im Land gemessene Temperatur festgestellt worden. Nach Angaben der nationalen indischen Wetterbehörde IMD wurden am Mittwochnachmittag (Ortszeit) Mungeshpur, einem Vorort in der von einer Hitzewelle heimgesuchten indischen Hauptstadtregion Delhi, 52,3 Grad Celsius registriert.