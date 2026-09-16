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USA: Repräsentantenhaus stimmt gegen Iran-Krieg

epa13197675 The US Capitol Building stands in Washington, DC, USA, 28 August 2026. The US House of Representatives is due to return from its August recess on Monday, 31 August, when the House will hav ...
Auf dem Kapitol versucht man, Donald Trump in seinem Iran-Kurs unter Druck zu setzen.Bild: keystone

US-Repräsentantenhaus stimmt erneut gegen Iran-Krieg

16.09.2026, 05:5516.09.2026, 05:55

Das US-Repräsentantenhaus hat Präsident Donald Trump erneut zum Abzug des Militärs aus Kampfhandlungen mit dem Iran aufgefordert. Für eine entsprechende Resolution stimmten in der Parlamentskammer 220 Abgeordnete aus beiden Parteien, 204 stimmten dagegen. Die Abstimmung hat keine unmittelbare Konsequenz für den US-Kurs gegenüber dem Iran. Vielmehr ist die Resolution vor allem ein Versuch, den politischen Druck auf Trump hochzuhalten – zumal in weniger als zwei Monaten die Zwischenwahlen zum US-Kongress anstehen.

Es ist nicht die erste Resolution, die im Kongress im Kontext des Iran-Kriegs verabschiedet wurde. Die aktuelle war von demokratischer Seite eingebracht worden. Ausgenommen vom Abzug sind in der Resolution diejenigen Teile der Streitkräfte, die möglicherweise erforderlich sind, um die Vereinigten Staaten oder Verbündete gegen Angriffe zu verteidigen. (sda/dpa)

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