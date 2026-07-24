sonnig25°
DE | FR
burger
International
Irland

Bombe an Grenze zu Irland entdeckt: Zwei Festnahmen

Bombe an irischer Grenze entdeckt – zwei Festnahmen

24.07.2026, 14:2324.07.2026, 14:23

Die irische Polizei hat nahe der Grenze zu Nordirland mutmasslich einen Anschlag verhindert. Bei einer nachrichtendienstlich gestützten Operation am vergangenen Mittwoch wurde in einem Auto eine Bombe gefunden, wie Polizeichef Justin Kelly am Mittag sagte.

Die Fahrerin sowie später auch ein Mann seien festgenommen und befragt worden. Kelly sprach von einem «bedeutenden» Fund. Der Wagen wurde im Rahmen von Ermittlungen einer Spezialeinheit gegen militante republikanische Splittergruppen gestoppt.

Irische Republikaner in Nordirland streben die Vereinigung mit der Republik Irland zu einem vereinigten Irland an – im Gegensatz zu den Unionisten, die den Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich befürworten. Im daraus resultierenden Nordirlandkonflikt, der etwa drei Jahrzehnte dauerte und 1998 weitgehend beigelegt wurde, waren Tausende Menschen gestorben.

Kelly sagte dem Sender RTÉ zufolge, es sei besorgniserregend, dass es weiterhin eine kleine Gruppe dissidenter Republikaner gebe, die ihre Waffen und Sprengstoffe nicht ausser Gebrauch gesetzt hätten. Justizminister Jim O'Callaghan bezeichnete den Vorfall als «sehr besorgniserregend». (dab/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt»: Trump-Zölle sorgen in der Schweiz für Ärger
Die USA haben der Schweiz neue Import-Zölle in der Höhe von 12,5 Prozent auferlegt. Diese stossen in der Schweizer Wirtschaft auf Unverständnis – eine Übersicht.
Zur Story