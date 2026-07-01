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Netanjahu befiehlt Zerstörung von Hisbollah-Infrastruktur

epa13064253 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the graduation ceremony of the Israel Defense Forces officers&#039; course at a military base near Mitzpe Ramon, southern Israel, 25 ...
Netanjahu schloss einen Abzug der Armee aus dem Grenzgebiet aus, bis die Hisbollah vollständig entwaffnet sei und keine Bedrohung mehr für Israel darstelle.Bild: keystone

Netanjahu befiehlt Zerstörung von Hisbollah-Infrastruktur

01.07.2026, 02:1701.07.2026, 02:17

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, die Infrastruktur der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon vollständig zu zerstören. Netanjahu bezog sich laut Regierungspresseamt bei einem Truppenbesuch auf alle ober- und unterirdischen Anlagen, welche die Miliz für Angriffe auf Israel genutzt habe, wie beispielsweise Tunnel. Netanjahu sagte weiter: «Das ist die Anweisung: Lasst nichts zurück, und genau das tun Sie.»

Ausserdem sollten Soldaten sofort handeln, wenn sie eine Bedrohung für ihr Leben feststellten, so Netanjahu. Er schloss zudem einen Abzug der Armee aus dem Grenzgebiet aus, bis die Hisbollah vollständig entwaffnet sei und keine Bedrohung mehr für Israel darstelle.

Netanjahu bezeichnete die Hisbollah als das wichtigste Glied in einer Achse der iranischen Verbündeten. Nach seinen Angaben sind von ehemals 150'000 Raketen und Geschossen noch etwa acht Prozent übriggeblieben. Zudem habe Israel im Libanon rund 9'000 «Terroristen» getötet. Die wichtigste Massnahme habe darin bestanden, Puffer- und Sicherheitszonen zwischen der Hisbollah und dem Norden Israels zu schaffen.

Die libanesische Regierung und die Hisbollah bezeichnen die von Israel einseitig verfügte «Sicherheitszone» als völkerrechtswidrige Besetzung. Das von Israel kontrollierte Areal im Südlibanon umfasst nach geografischen Berechnungen libanesischer Medien rund 620 Quadratkilometer. Dies entspricht einem Anteil von etwa sechs Prozent der Fläche des Landes. (sda/dpa)

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