bedeckt16°
DE | FR
burger
International
Israel

Israel fordert Aufhebung von Haftbefehl gegen Netanjahu

News Bilder des Tages Benjamin Netanjahu, Ministerpraesident des Staates Israel, aufgenommen im Rahmen eines Gespraechs mit Annalena Baerbock Buendnis 90/Die Gruenen nicht im Bild, Bundesaussenministe ...
Am 21. November 2024 wurde der Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) erlassen.Bild: www.imago-images.de

Israel fordert Aufhebung von Haftbefehl gegen Netanjahu

Nach der Suspendierung des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofes fordert Israels UN-Botschafter eine Aufhebung des Haftbefehls gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
09.06.2026, 09:4909.06.2026, 10:19

Die Suspendierung Karim Khans beweise, «dass diese Institution bis ins Mark verdorben ist», schrieb UN-Botschafter Danny Danon auf X. «Nun ist es an der Zeit, die ungeheuerlichen Haftbefehle gegen Ministerpräsident Netanjahu aufzuheben!»

Die Suspendierung Khans erfolgte vor dem Hintergrund von Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen eine enge Mitarbeiterin. Der Chefankläger lässt sein Amt seit gut einem Jahr vorläufig ruhen und wollte zurückkommen, wenn die Vorwürfe geklärt sind. Er bestreitet alle Vorhaltungen.

Haftbefehl gegen Netanjahu

Khan war seit 2021 Chefankläger und hatte unter anderem einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gaza-Krieg.

Wegen des harten Vorgehens im zweijährigen Gaza-Krieg, bei dem Zehntausende Menschen getötet wurden, wurden Israel immer wieder Kriegsverbrechen, teilweise auch Völkermord vorgeworfen. Die israelische Regierung weist diesen Vorwurf strikt zurück. Sie beschreibt den Krieg als Teil eines umfassenderen Konflikts mit dem Iran und dessen regionalen Verbündeten, die eine Zerstörung des jüdischen Staates anstrebten.

Vor allem wegen des Haftbefehls gegen Netanjahu verstärkten die USA ihren Druck auf das Gericht und verhängten Sanktionen gegen Mitarbeiter und Richter.

Scharfe Kritik aus proisraelischen Kreisen

Der proisraelische Anwalt Arsen Ostrovsky schrieb in einem X-Post, die Suspendierung Khans werfe «weitere tiefgreifende Fragen zur Integrität seiner Amtszeit auf – einschliesslich seiner Fehde gegen Israel und der haltlosen Kriegsverbrechensvorwürfe, die er verfolgte und die nun vollständig fallengelassen werden müssen». 125 Staaten haben den Grundlagenvertrag des Strafgerichtshofes unterzeichnet, darunter alle EU-Staaten. Die USA, Russland und Israel gehören dem Gericht nicht an. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Liveticker
Israel und Iran drohen sich weiterhin +++ Drohne aus Jemen über Israel abgefangen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Demonstration in Israel am 17. August 2025
1 / 14
Demonstration in Israel am 17. August 2025

«End the War»: Eine Protestaktion vom Sonntag, 17. August, in Tel Aviv. Die Demonstrierenden fordern die sofortige Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und appellieren an die israelische Regierung, ihre Entscheidung zur Eroberung von Gaza-Stadt und weiteren Gebieten im Gazastreifen rückgängig zu machen.
quelle: keystone / atef safadi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Israelischer Polizeiminister Ben-Gvir provoziert auf X mit Erniedrigung von Gaza-Hilfsflotte-Aktivisten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Leichter, billiger, digitaler: Chinas neue Wunderwaffe alarmiert den Westen
Der Kampfpanzer war bereits totgesagt. Jetzt erlebt ausgerechnet sein kleiner Bruder ein Revival – trotz Kamikaze-Drohnen, Kampfrobotern und Abwehrraketen.
Die Bilder haben sich eingebrannt: Kolonnen von durchlöcherten Panzerwracks einerseits; mit Käfigen und Stacheln grotesk aufgemotzte Ungetüme andererseits. Manch ein Militärexperte ist überzeugt davon, dass der Ukraine-Krieg den klassischen Kampfpanzer unwiderruflich auf den Schrottplatz der Militärgeschichte verbannen wird.
Zur Story