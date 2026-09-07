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Israelische Angriffe auf Libanon: 12 Tote

KEYPIX - A woman checks her damaged house at the site that was hit on Thursday in an Israeli airstrike in Arab Salim village, southern Lebanon, Friday, Aug. 28, 2026. (KEYSTONE/AP Photo/Mohammed Zaata ...
Trotz der geltenden Waffenruhe fordern Angriffe Israels im Libanon wiederholt Tote.Bild: keystone

Weitere Angriffe Israels im Libanon fordern 12 Tote

07.09.2026, 16:2407.09.2026, 16:24

Die Opferzahl nach israelischen Angriffen im Südlibanon ist nach Behördenangaben auf zwölf gestiegen.

Bei einem Angriff auf ein Wohngebäude in Kfar Rumman im Raum Nabatija am Morgen seien elf Menschen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Darunter waren demnach auch zwei Kinder und zwei Frauen. Es habe acht Verletzte gegeben. Bei einem weiteren Angriff auf ein Fahrzeug im gleichen Ort sei ein Sanitäter des der Hisbollah nahestehenden Risala-Gesundheitsdienstes getötet worden.

Israels Armee teilte am Nachmittag mit, die Hisbollah habe in der Nacht zwei Sprengstoffdrohnen gegen israelische Soldaten im Südlibanon eingesetzt. Als Reaktion darauf habe Israels Militär Ziele wie Waffenlager der vom Iran unterstützten Miliz im nördlichen Nachbarland angegriffen.

Weitere Verstösse gegen Waffenruhe

Die Armee habe zudem in einem Ort nahe Nabatija Personen ins Visier genommen, die Waffen transportiert hätten, hiess es weiter. Das Militär prüfe derzeit Angaben, dass es infolge der Angriffe unbeteiligte Opfer gegeben habe.

In der Nacht hatte Israels Armee auch die Bewohner des Orts Dair al-Sahrani aufgefordert, die Gegend umgehend zu verlassen. Etwa 20 Minuten später bombardierten israelische Kampfjets nach libanesischen Angaben ein Gebäude in dem Ort.

Trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe werfen sich Israel und die Hisbollah immer wieder Verstösse gegen die Vereinbarung vor. Israels Armee ist weiterhin im Südlibanon stationiert und führt nahezu täglich Angriffe aus. Bei israelischen Angriffen im Libanon wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut seit Freitag insgesamt 27 Menschen getötet. (leh/sda/dpa)

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