Israelische Soldaten in der Westbank. Bild: www.imago-images.de

Israel birgt Leiche eines seit 1982 vermissten Soldaten

Die israelische Armee hat nach israelischen Medienberichten die sterblichen Überreste eines seit 1982 vermissten Soldaten gefunden. Der Obergefreite Jehuda Katz war wenige Tage nach Beginn des israelischen Libanon-Feldzugs im Juni 1982 nach einer Panzerschlacht mit der syrischen Armee verschwunden.

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Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte. Katz war der letzte von insgesamt drei verschollenen Soldaten nach der Schlacht bei Sultan Jakub. Seine Leiche sei kürzlich gefunden und die Angehörigen seien informiert worden, berichtete das Nachrichtenportal «ynet». Der genaue Fundort wurde zunächst nicht genannt.

Im vergangenen Jahr hatte Israel bereits in einem Spezialeinsatz in Syrien die Leiche eines weiteren Soldaten geborgen, der bei dem Kampf bei Sultan Jakub gefallen war und seitdem ebenfalls als verschollen galt. Dort hatte es eine Schlacht zwischen israelischen und syrischen Truppen gegeben, mehrere israelische Soldaten wurden danach als vermisst gemeldet.

Vor sieben Jahren war bereits die Leiche eines dritten Soldaten übergeben worden, der damals ebenfalls getötet worden war. Russland hatte Israel 2019 bei der Suche nach den sterblichen Überresten des Soldaten geholfen. Laut Kremlchef Wladimir Putin wurden die Überreste von russischen Spezialeinheiten bei einem Einsatz in Syrien entdeckt. Israel liess später zwei syrische Gefangene frei, offensichtlich als Gegenleistung für die Übergabe der Leiche. (sda/dpa)