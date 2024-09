Anschlagspläne: Israel nimmt drei Palästinenser fest

Israel hat drei Palästinenser festgenommen, die zeitnah einen Anschlag geplant haben sollen. Einer der drei Männer sei den Sicherheitskräften bei einem Einsatz auf einer Schnellstrasse im zentralen Abschnitt Israels ins Netz gegangen, hiess es in einer Mitteilung der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet.

Nach seiner Befragung seien zwei weitere mutmassliche Mitglieder der Terrorzelle nahe Hebron im Westjordanland festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung wurden Waffen gefunden, mit denen der Anschlag verübt werden sollte, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

In Israel und im besetzten Westjordanland verüben Palästinenser seit mehr als zwei Jahren verstärkt Anschläge. Die Lage hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 noch einmal deutlich verschärft. Seitdem wurden bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder eigenen Anschlägen nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Westjordanland auch mehr als 660 Palästinenser getötet. Auch Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser nahm in dem Zeitraum zu. In Israel herrscht die Sorge vor einer noch stärkeren Anschlagswelle. (hkl/sda/dpa)