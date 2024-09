Israel hält UN-Konvoi auf – angeblich Verdächtige an Bord

Nationalrat will Zahlungen an UNO-Palästinenserhilfswerk stoppen

Im vergangenen Monat war nach UN-Angaben ein humanitäres UN-Fahrzeug in einem Konvoi von israelischen Soldaten beschossen worden. Die Armee kündigte eine Untersuchung der Vorwürfe an. (hkl/sda/dpa)

Das Verhältnis zwischen Israel und den Vereinten Nationen gilt besonders im Zuge des Krieges als belastet. Israelische Vertreter hatten Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks wiederholt in die Nähe von Terroristen gerückt.

UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu: «Zu diesem Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir Kenntnis von einem laufenden Zwischenfall haben, in den UN-Personal und -Fahrzeuge verwickelt sind. Wir arbeiten daran, den Sachverhalt zu ermitteln. Die Sicherheit unserer Kollegen hat für uns oberste Priorität.»

Der israelische TV-Sender Kan berichtete, zwei verdächtige Palästinenser hätten den Konvoi «infiltriert» und sich in einem der Fahrzeuge verschanzt. Israelische Soldaten hätten Warnschüsse abgegeben.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen UN-Fahrzeugkonvoi im Norden des Gazastreifen aufgehalten. Hintergrund seien «Geheimdienstinformationen, denen zufolge sich eine Anzahl palästinensischer Verdächtiger darin aufhielt», teilte das Militär mit. Der Konvoi sei gestoppt worden, um die Verdächtigen zu befragen. Es handele sich um Fahrzeuge, in denen UN-Mitarbeiter transportiert würden, hiess es weiter. Der Vorfall sei noch nicht beendet.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie der Westen einen grossen Krieg in Europa riskiert

Ein Single könnte niemals US-Präsident werden – warum ist das so?

«Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land» – Comedian Mockridge lacht über Paralympics

Städte wollen Autos verbannen – doch der neuste Streit bahnt sich zwischen ÖV und Velo an

FCB-Rekordspieler Frei per sofort zu Winterthur +++ Russen-Star Mirantschuk nach Sion

What? Trump gibt plötzlich zu, dass die «Big Lie» eine Lüge war

Frankreichs Linke geht gegen Barnier auf die Strasse – und Le Pen sendet Grüsse von rechts

Kaum ernannt, sieht sich Frankreichs Regierungschef Michel Barnier mit Strassenprotesten und Streikdrohungen konfrontiert. Noch gefährlicher für den konservativen Premier: Von rechts anerbietet sich ihm Marine Le Pen.

Nur zwei Tage nach seiner Ernennung gerät der konservative Premierminister Michel Barnier (73) von allen Seiten unter Druck. Am Samstag gingen in vielen Städten über 100'000 - laut den Organisatoren 300'000 - Menschen auf die Strasse, um gegen den «Gewaltstreich» von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Sie warfen dem Staatschef vor, er habe den Wahlsieg der Neuen Volksfront im Juli missachtet. Lieber mache er gemeinsame Sache mit der Rechten von Marine Le Pen. Am Pariser Umzug verkündete ein Spruchband sehr ironisch, das Paar Marine und Emmanuel habe einen Spross geboren - klein Michel (Barnier).