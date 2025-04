Video: watson

Donald und Melania Trump bei Papst-Beerdigung – hier nehmen sie Abschied

US-Präsident Donald Trump nimmt in Begleitung seiner Frau Melania an der Trauerfeier von Papst Franziskus in Rom teil. Vor der Feier erwiesen sie dem Verstorbenen die letzte Ehre.

Donald Trump und seine Frau Melanie sind zur Beerdigung von Papst Franziskus in Rom angereist. Vor der Trauerfeier erwiesen sie dem verstorbenen Papst die letzte Ehre im Petersdom. Danach begaben sie sich auf den Petersplatz in Rom zu den anderen Gästen.

Der US-Präsident war bereits am Donnerstag an Bord der Air Force One nach Rom gereist und hat in der Residenz des US-Botschafters in Italien, der sogenannten VIlla Taverna, übernachtet.

US-Präsident Donald Trump mit First Lady Melanie Trump Bild: keystone

An der Trauerfeier trägt Donald Trump einen dunklen Anzug. Die First Lady hat ein schwarzes Kostüm an und bedeckt ihr Haar mit einem schwarzen Schleier. Auf dem Petersplatz erregt das Paar grosse Aufmerksamkeit. Viele der Anwesenden gehen auf die beiden zu und begrüssen sie. (sel)