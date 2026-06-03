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Israelisches Schiff «Crown Iris» erneut Ziel von Protesten in Piräus

Israelisches Schiff «Crown Iris» erneut Ziel von Protesten in Piräus

03.06.2026, 10:5503.06.2026, 10:55
epa12269047 Police escort protesters away from the docking point of the Israeli cruise ship &#039;Iris Crown&#039;, in Rhodes island, Greece, 28 July 2025. EPA/LEFTERIS DAMIANIDIS
Die Crown Iris wurde bereits mehrfach (Archivbild, 28. Juli 2025)Bild: keystone

In Griechenland haben im Hafen von Piräus Hunderte Menschen gegen die Ankunft des israelischen Kreuzfahrtschiffs «Crown Iris» demonstriert.

Zu der Kundgebung hatten linke Organisationen, Gewerkschaften und Solidaritätsgruppen aufgerufen, berichtete das Nachrichtenportal «Efsyn.gr».

Die Demonstrierenden protestierten gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen und forderten mehr Unterstützung für die palästinensische Bevölkerung.

Bereits während der vergangenen Sommersaison war die «Crown Iris» bei ihren Fahrten durch die Ägäis mehrfach Ziel ähnlicher Protestaktionen in griechischen Häfen geworden.

Die Kundgebung in Piräus verlief nach Berichten griechischer Medien weitgehend friedlich. Die Polizei war mit einem grösseren Aufgebot vor Ort, um mögliche Störungen zu verhindern.

Kontroverse Debatte

Die Proteste werden in Griechenland kontrovers diskutiert. Während die Teilnehmer auf die Lage in den palästinensischen Gebieten aufmerksam machen wollen, warnen Kritiker vor möglichen Auswirkungen auf den Tourismus.

Zudem betonen sie, israelische Touristen dürften nicht pauschal für die Politik ihrer Regierung verantwortlich gemacht werden. (sda/dpa)

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