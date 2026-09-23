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Israels Militär tötet Finanzverantwortlichen der Hamas

September 20, 2026, Khan Younis, Palestine, State of: KHAN YOUNIS, GAZA STRIP, SEPTEMBER 20, 2026: Palestinians live among the rubble and inside heavily damaged homes in Khan Younis in the southern Ga ...
Zerstörte Häuser in Chan Junis.Bild: www.imago-images.de

Israels Militär tötet Finanzverantwortlichen der Hamas

Israels Armee hat offiziellen Angaben zufolge den Leiter der Finanzabteilung der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen getötet.
23.09.2026, 15:0323.09.2026, 15:03

Muhammad Abu Alwan sei in der Stadt Chan Junis im Süden des Gebiets ins Visier genommen worden, teilten der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit. Von Israels Armee gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Die palästinensische Nachrichtenagentur meldete am Vormittag zwei Tote nach einem israelischen Drohnenangriff in Chan Junis. Dabei sei ein Fahrzeug getroffen worden. Zur Identität der Opfer wurde bislang nichts bekannt. Es war zunächst unklar, ob es sich um denselben Vorfall handelte. Die Angaben liessen sich zunächst allesamt nicht unabhängig überprüfen.

Gaza als wichtiges Wahlkampfthema

In der von Netanjahus Büro verbreiteten Mitteilung hiess es weiter: «Wir werden weiterhin Hamas-Kommandeure und -Mitglieder aufspüren, ihre Finanzierungsquellen ins Visier nehmen und ihre terroristische Infrastruktur zerstören.» Israel werde nicht zulassen, dass die Islamistenorganisation wieder erstarke. «Wir werden nicht aufhören, bis die Hamas im Gazastreifen nicht mehr existiert.»

Die Lage im Gazastreifen ist ein wichtiges Wahlkampfthema, mit dem rechte Politiker bei ihrer Wählerschaft punkten wollen. In Israel wird am 27. Oktober ein neues Parlament gewählt. Laut Umfragen könnte es für Netanjahus Lager schwierig werden, eine Mehrheit zu sichern.

Trotz Waffenruhe immer wieder tödliche Angriffe

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei laut Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet. Israels Militär betont dabei stets, dass diese weitere Angriffe auf israelische Soldaten oder Zivilisten geplant hätten. (sda/dpa)

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