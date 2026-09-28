meist klar11°
DE | FR
burger
International
Israel

Palestine Action: Dutzende Aktivisten in Liverpool, England festgenommen

A demonstrator is arrested by the police outside the Westminster Magistrates Court in London, Thursday, July 30, 2026, as a plea hearing for 25 people accused of showing support for Palestine Action t ...
Die Gruppierung Palestine Action wird in Grossbritannien als Terrororganisation eingestuft. Im Bild: Ein Aktivist der Gruppe wird am 30. Juli 2026 von der Polizei in London abgeführt.Bild: keystone

Polizei nimmt in England Dutzende Aktivisten von Palestine Action fest

28.09.2026, 02:03

Bei Protesten gegen das Verbot der Gruppe Palestine Action am Rande des Parteitags der britischen Labour-Partei hat die Polizei im nordenglischen Liverpool mehr als 50 Menschen festgenommen. Einige der Anwesenden hätten Materialien zur Unterstützung der Gruppe gezeigt, die in Grossbritannien als terroristische Organisation eingestuft ist, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Mehr als 250 Demonstranten hatten sich laut der britischen Nachrichtenagentur PA vor dem Konferenz-Zentrum versammelt, in dem bis Mittwoch die regierende Labour-Partei tagt. Viele hatten demnach Plakate und Banner dabei mit Slogans wie «Ich unterstütze Palestine Action».

«Angriff auf die Meinungsfreiheit»

Amnesty International kritisierte die Festnahmen laut PA als «beschämenden Angriff auf die Meinungsfreiheit».

Ein Sprecher der Organisation Defend Our Juries, die den Protest organisiert hatte, sagte laut PA: «Wir hatten gehofft, der neue Premierminister Andy Burnham würde die vernünftige Entscheidung treffen, das Verbot von Palestine Action aufzuheben.» Eine Aufrechterhaltung des Verbots sei «unlogisch, unhaltbar und unmoralisch» und seine Umsetzung verschwende viele Ressourcen, sagte der Sprecher weiter.

Als terroristisch eingestuft

Palestine Action war Anfang Juli 2025 als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten. Die Richter am High Court urteilten im Februar dieses Jahres jedoch, dass das Verbot der Gruppe gemäss den Terrorismusgesetzen rechtswidrig sei. Das Verbot blieb vorerst weiter in Kraft, um für einen möglichen Einspruch Zeit zu lassen.

Im Juni entschied schliesslich ein Berufungsgericht, dass das Verbot rechtens sei. Es sei ein «gerechtfertigter und verhältnismässiger» Eingriff in die Meinungsfreiheit, urteilten die Richter der Nachrichtenagentur PA zufolge. Seit Februar wurden Hunderte Menschen bei Protesten gegen das Verbot festgenommen.

Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in britischen Städten immer wieder zu propalästinensischen Demonstrationen und Protestaktionen. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Israel gegen Irland: Eklat bei Nations League-Partie
Israel gegen Irland: Eklat bei Nations League-Partie
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Palästina
1 / 6
Palästina

Immer mehr westliche Staaten anerkennen Palästina als Staat.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ed Sheeran äussert sich zum Gaza-Konflikt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Terrorverdacht nach Festnahmen bei britischer Militärbasis – Fragezeichen um Motiv
In Grossbritannien stehen fünf Männer, die ausserhalb des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford festgenommen wurden, unter Terrorverdacht.
Sie werden nach Angaben der britischen Polizei der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Ausserdem wird gegen die Männer wegen des Verdachts auf Verstösse gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.
Zur Story