Syrische Medien: Israel beschiesst Ziele in Syrien

Israels Luftwaffe bombardiert regelmässig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland. Israel will damit verhindern, das sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mit Hilfe verbündeter Milizen ausbaut. (sda/dpa)

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren nahe dem internationalen Flughafen von Damaskus laute Explosionen zu hören. Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, sagte, Ziel des Angriffs seien iranische Waffenlieferungen für verbündete Milizen gewesen. Der Beobachtungsstelle zufolge war es der 26. israelische Luftangriff auf syrischem Gebiet in diesem Jahr. Der letzte Angriff Israels auf Ziele in Syrien war Mitte September.

Israel hat nach syrischen Medienberichten Ziele in Syrien beschossen. Das Staatsfernsehen berichtete am Freitagabend von «einer Aggression Israels», die sich gegen die Hauptstadt Damaskus und ihre Umgebung richtete. Die Luftabwehr der Armee sei im Einsatz. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete unter Berufung auf eine Militärquelle, es sei lediglich Sachschaden entstanden. Berichte über mögliche Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Wegen Missachtung des US-Kongresses ist der einstige Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Er muss zudem eine Strafe von 6500 US-Dollar (rund 6645 Euro) zahlen, wie US-Medien am Freitag übereinstimmend aus dem Gerichtssaal eines Bundesgerichts in der Hauptstadt Washington berichteten. Bannon hatte eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das Kapitol im Januar 2021 ignoriert und angeforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt. Der 68-Jährige war deshalb bereits im Juli für schuldig befunden worden, am Freitag wurde nun das Strafmass verkündet.