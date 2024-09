Israels Luftwaffe greift 30 Ziele im Libanon an ++ Fünf bewaffnete Palästinenser getötet

Mehr «International»

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben im nördlichen Nachbarland Libanon rund 30 Ziele angegriffen.

Ziele seien Raketenabschussrampen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gewesen sowie «Terror-Infrastruktur im Süden des Libanons, die israelische Zivilisten bedroht», teilte das Militär mit. Am Dienstag hatte die Armee erneut zahlreiche Hisbollah-Angriffe mit Geschossen und Drohnen auf den Norden Israels gemeldet.

Fünf bewaffnete Palästinenser bei Drohnenangriff getötet

Bei einem israelischen Luftangriff in Tubas im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben fünf Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren getötet worden. Die israelische Armee sprach von einem «Anti-Terror-Einsatz» im Bereich von Tubas und dem benachbarten Tamun. Beide Orte liegen im nördlichen Abschnitt des besetzen Westjordanlands. Nach Armeeangaben griff eine israelische Drohne in Tubas eine bewaffnete Terrorzelle an.

Nach palästinensischen Angaben waren auch israelische Truppen nach Tubas vorgedrungen und hatten sich in der Nähe des örtlichen Krankenhauses positioniert. Die Armee habe eine Ausgangssperre verhängt.

(rbu/sda/dpa)