Der 72-Jährige hatte sich am Mittwochabend wegen Shcmerzen in der Brust selber ins Spital begeben. Bild: keystone

Israels Ex-Regierungschef Netanjahu wieder aus Spital entlassen

Israels Oppositionsführer und früherer Regierungschef Benjamin Netanjahu ist nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder aus der Klinik entlassen worden. Es gehe ihm gut, die durchgeführten Tests seien alle normal ausgefallen, teilte ein Sprecher am Donnerstagmorgen mit.

Netanjahu hatte sich am Abend zuvor während des Jom-Kippur-Gebetes in einer Synagoge in Jerusalem unwohl gefühlt und sich selbstständig ins Spital begeben. Zur Sicherheit sei der 72-Jährige vorsorglich über Nacht im Spital geblieben. Nach Angaben des Sprechers hat Netanjahu während des Feiertags gefastet. Am 1. November wählt Israel ein neues Parlament. Netanjahu strebt eine Rückkehr als Ministerpräsident an.

An Jom Kippur verzichten viele Jüdinnen und Juden für 25 Stunden auf Essen und Trinken. Der höchste jüdische Feiertag begann am Dienstagabend nach Sonnenuntergang und endete am Mittwochabend. Jedes Jahr kommt es auch zu Notfällen. Nach Angaben von Israels Rettungsdienst Magen David Adom wurden in diesem Jahr rund 268 Menschen behandelt, die in Ohnmacht fielen, dehydriert waren oder sich wegen des Fastens unwohl fühlten. (sda/dpa)