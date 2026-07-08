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Israelische Armee tötet Hisbollah-Mitglied im Südlibanon

Israelische Armee tötet Hisbollah-Mitglied im Südlibanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Schusswechsel im Südlibanon ein Hisbollah-Mitglied getötet.
08.07.2026, 07:1608.07.2026, 07:16

Der «Terrorist» sei am Vortag erschossen worden, nachdem er im Gebiet Bint Jbail zuvor das Feuer auf israelische Soldaten eröffnet habe, teilten die Streitkräfte (IDF) auf ihrem Telegram-Kanal am Mittwoch mit. Demnach durchsuchte die Armee eine Struktur innerhalb der Sicherheitszone des Areals, wo am vergangenen Donnerstag ein IDF-Reservist schwer verwundet worden war.

Das Feuer des Angreifers sei unmittelbar erwidert und beim neuerlichen Einsatz in dem Gebiet auf israelischer Seite niemand verletzt worden. «Die IDF werden weiterhin Massnahmen ergreifen, um jegliche Bedrohung für ihre Truppen zu beseitigen, und nicht zulassen, dass die Terrororganisation Hisbollah israelischen Zivilisten Schaden zufügt», erklärte die israelische Armee weiter. (sda/dpa)

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