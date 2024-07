Bild: Shutterstock

Britischer Urlauber ertrinkt im Comer See

Ein britischer Urlauber ist im Comer See in Norditalien ertrunken. Wie der «Corriere della Sera» berichtete, waren der 22-Jährige und seine Freundin am Mittwochnachmittag von einem gemieteten Boot aus in den See gesprungen, um zu baden. Die Strömung habe das Boot abgetrieben, so dass die beiden nicht wieder an Bord gehen konnten.

Die 19 Jahre alte Freundin des jungen Mann wurde dem Bericht zufolge von den Insassen eines vorbeifahrenden Bootes gerettet. Der 22-Jährige konnte durch einen Rettungshubschrauber nur noch tot geborgen werden. (sda/afp)