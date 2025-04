US-Präsident Donald Trump hat seinen ohnehin schon drastischen Zollkurs weiter verschärft und nahm auch die Schweiz ins Visier. Bild: keystone

Trump kündigt Zölle «für die ganze Welt» an – das musst du wissen

Was ist passiert?

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwochabend (Schweizer Zeit) ein gewaltiges Zollpaket verkündet. Die US-Regierung führt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf die meisten Importe in die Vereinigten Staaten ein.

Wie hoch sind die Zölle?

Zölle in Höhe von zehn Prozent sollen universell auf Importe aus allen Ländern in die Vereinigten Staaten gelten. Jenseits davon soll es individuelle Strafabgaben geben, die je nach Land variieren. Dabei werden besonders jene Länder ins Visier genommen, die aus Sicht der USA besonders hohe Handelsbarrieren für amerikanische Produkte haben. Trump moniert neben Zölle immer wieder andere Handelshemmnisse wie Importvorgaben, Subventionen oder andere Regularien.

Schweiz: 31 Prozent

EU: 20 Prozent

China: 34 Prozent

Japan: 24 Prozent

Südkorea: 25 Prozent

Grossbritannien: 10 Prozent

Taiwan: 32 Prozent

Malaysia: 24 Prozent

Indien: 26 Prozent

Brasilien: 10 Prozent

Indonesien: 32 Prozent

Vietnam: 46 Prozent

Singapur: 10 Prozent

Ukraine: 10 Prozent

Venezuela: 15 Prozent

Was ist die Begründung für die Zölle?

Trump will mit Zöllen Handelsungleichgewichte korrigieren und mehr Produktion in die USA verlagern. Sein Ziel ist, US-Unternehmen davon abzuhalten, Produkte aus dem Ausland einzuführen. Das soll langfristig den Produktionsstandort USA fördern.

Ausserdem dürfte der US-Präsident mit der Verhängung der Zölle Stärke demonstrieren wollen, denn anderen Ländern wirft er vor, sein Land auszunutzen. «Sie zocken uns ab. Es ist so traurig, das zu sehen. Es ist so erbärmlich», sagte Trump etwa mit Blick auf die Europäische Union.

Die Zölle auf Schweizer Waren seien eine Reaktion auf die Zölle von 61 Prozent, welche die Schweiz auf US-Produkte erhebe, sagte Trump. Wie er auf diese Zahl komme, erwähnte er nicht.

Was haben die Zölle für Folgen?

Es ist der bisher aggressivste und folgenschwerste Schritt in der Handelspolitik des US-Präsidenten. Dies dürfte die Weltwirtschaft im erheblichen Masse belasten.

Ein Importzoll funktioniert ähnlich wie eine Steuer. Sie muss vom importierenden Unternehmen gezahlt werden – in diesem Fall also von den Unternehmen in den USA. Es gilt als wahrscheinlich, dass die importierenden Unternehmen die höheren Kosten nicht einfach selbst übernehmen. Sie dürften sie an die Verbraucher weitergeben – die Preise steigen so, die Inflation könnte wieder angeheizt werden.

Da mit Gegenzöllen gerechnet wird und auf die exportierenden Unternehmen Umsatzeinbussen zukommen dürften, könnte dies zu einem Rückgang der Produktion und möglichen Stellenstreichungen führen, was die Wirtschaft insgesamt belasten kann. Ein eskalierender Handelskonflikt zwischen den USA und der EU wird daher auch für Verbraucher einzelner EU-Länder wie Deutschland spürbare Auswirkungen haben. Die deutsche Chemieindustrie mahnte bereits zu einem «kühlen Kopf» und warnte vor einer Eskalationsspirale, die den Schaden nur vergrössern würde.

(mit Material der sda/dpa)