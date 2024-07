Was du beim Schwimmen in Fluss und See beachten musst

Jährlich sterben in Schweizer Seen und Flüssen über 20 Personen. «Die Risiken werden dabei oft unterschätzt», schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) in einer Mitteilung. Besonders tragisch: Die meisten Unfälle könnten durch einige einfache Regeln verhindert werden. Wir zeigen dir, was es beim Schwimmen im offenen Gewässer zu beachten gilt.

Die allgemeinen Schwimmregeln

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) hat sechs Baderegeln aufgestellt, die es in jedem Fall – ob See, Fluss oder Schwimmbad – zu beachten gilt. Es sind diese:

Kinder dürfen nur unter Aufsicht ins Wasser Keine Drogen (auch kein Alkohol) und weder mit vollem noch leerem Magen ins Wasser Besonders bei hohen Temperaturen den Körper an die Wassertemperatur gewöhnen Unbekannte Gewässer erst auskundschaften, nie in trübes Wasser springen Schwimmhilfen (wie Luftmatrazen) bieten keine absolute Sicherheit Nie alleine schwimmen

Schwimmen im See

Kommen wir nun zum Schwimmen in offenen Gewässern. Hier herrscht allgemein erhöhte Ertrinkungsgefahr, weil diese Gewässer selten überwacht werden. Hier gilt es grundsätzlich, auch äussere Faktoren wie das Wetter zu beachten. Bei Hochwasser und Gewittern ist Schwimmen im offenen Gewässer nie sicher. Konsultiere dazu die Hochwasserkarte des Bundes und die Wetterapps.

Ein Grossteil der Ertrinkungsunfälle passieren im See. Ein unerwarteter Krampf oder Unterkühlung zwingen auch die besten Schwimmer in die Knie. Deshalb raten sowohl die BFU als auch das SLRG, nie alleine schwimmen zu gehen. Zusätzlich wird eine Schwimmhilfe empfohlen, im besten Fall eine Schwimmboje.

Schwimmen im Fluss

Für Flüsse gilt es zusätzlich zu allen oben genannten Regeln noch einige weitere zu beachten:

Wer im Schlauchboot unterwegs ist, trägt eine Rettungsweste Schlauchboote dürfen nicht überladen werden Schlauchboote und andere Schwimmhilfen dürfen nicht zusammengebunden werden Unbekanntes Gewässer zuerst auskundschaften oder jemanden beiziehen, der die Abschnitte kennt Nur geübte Schwimmerinnen und Schwimmer wagen sich in Flüsse Passe deinen Aufenthalt im Wasser der Temperatur an

Beim «Bööteln» besteht besonders die Gefahr, dass man sich beim Herausspringen oder Kentern eines Bootes den Kopf stösst und bewusstlos im Wasser treibt. Eine Rettungsweste verhindert dabei das Ertrinken.

Weiter neigen besonders grosse Gruppen häufig dazu, ihre Schwimmgeräte zusammenzubinden. Das ist grundsätzlich untersagt. Diese Floatillas können sich an Hindernissen wie Brückenpfeilern oder Ästern verheddern, kentern und Schwimmende unter Wasser drücken. Besonders in Flüssen gilt es, die Wassertemperatur zu beachten.

So rettest du richtig

Eine Rettung aus dem Wasser birgt auch für die rettende Person Gefahren. Deshalb müssen auch hier Regeln beachtet werden. Vor einer Rettung sollten weitere Personen (etwa Passanten) benachrichtigt werden. Danach sollten folgende Szenarien durchgespielt werden:

Hilfe mit Zurufen: Kann sich die Person mit Anweisung vom Ufer aus selbst retten? Hilfe vom Ufer aus: Kann die Person mittels eines Astes, eines Paddels oder eines anderen Gegenstandes vom Ufer aus unterstützt werden? Hilfe per Rettungsring: Gibt es einen Rettungsring in der Nähe, der zugeworfen werden kann? Hilfe per Boot: Kann die Person mit einem Boot erreicht werden? Hilfe aus dem Wasser: Kann die Person watend unterstützt werden?

Die grösste Gefahr birgt eine schwimmende Rettung. Das Problem ist dabei, dass sich eine ertrinkende Person oft panisch verhält. Sie bringt dabei auch die rettende Person in Gefahr. Deshalb bleibt Hilfe auf Abstand die sicherste Variante. (leo)