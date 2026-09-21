Aussenminister Antonio Tajani sorgte mit seinen Aussagen zur Bekleidung von Frauen für einen Eklat. Bild: keystone

«Lieber eine mit langem Rock»: Italiens Aussenminister empört mit Aussage

Der Chef der rechten «Forza Italia» wollte an einer Veranstaltung Werbung für seine Partei machen. Nun hat Antonio Tajani mit einem vermeintlichen Heiratstipp für einen Eklat gesorgt.

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Mit einer fragwürdigen Empfehlung sorgt der italienische Aussenminister und Vize-Ministerpräsident Antonio Tajani im Internet gerade für viel Kopfschütteln. Auf einer Parteiveranstaltung seiner rechten Partei «Forza Italia» riet er jungen Männern, lieber «eine weniger hübsche Frau, mit einem längeren Rock» zu heiraten, schreibt der Spiegel. Denn solche Frauen seien laut Tajani «zuverlässiger und ernsthafter». Daher würden sie sich auch besser als Mütter eignen.

Bei hübschen Frauen, die kurze Röcke trugen, könne man «ein paar Abenteuer erleben». Doch bei ihnen bestehe die Gefahr, dass sie fremdgehen, sagt der 73-Jährige.

Mit diesem Ratschlag wollte der Aussenminister für seine konservative Partei werben. Die Frau mit dem langen Rock stehe symbolisch für die «Forza Italia», die er seit dem Tod des Parteigründers Silvio Berlusconi im Juni 2023 leitet. Die Frau mit kurzem Rock soll in seinem Vergleich also die Opposition darstellen.



«Frauenbild aus dem 19. Jahrhundert»

Die Reaktion der linken Opposition auf Tajanis Vergleich liess nicht lange auf sich warten. So verurteilte die sozialdemokratische Oppositionsführerin Elly Schlein die Äusserungen des 73-Jährigen. Sie bezeichnete es als «Schande», dass der Aussenminister Frauen «nach der Länge ihrer Röcke beurteilte».

Dem ehemaligen Ministerpräsidenten und Ex-Chef der Sozialdemokraten Matteo Renzi zufolge hängt Tajani «einem Frauenbild aus dem 19. Jahrhundert» nach.

Auch die Fraktionschefin der Sozialdemokraten, Chiara Braga, übte scharfe Kritik aus. Sie sagt: «Diese schlimme Botschaft wirkt in eine Gesellschaft hinein, in der Frauen jeden Tag Opfer von Gewalttaten aufgrund männlichen Besitzdenkens werden.» Dabei verwies Braga auch auf die steigende Anzahl von Männern in Italien, die ihre Frauen töten.

Mittlerweile verbreiten sich Tajanis Aussagen als kurze Clips auch in den sozialen Medien. Dort häufen sich die Kommentare. So bezeichnet eine Userin auf Instagram die Äusserungen beispielsweise als «beunruhigend». Eine andere fordert eine öffentliche Entschuldigung an alle Frauen.

(pem)