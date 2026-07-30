Gebäudeeinsturz auf Sizilien – Suche nach Vermissten läuft

Mehr «International»

Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der italienischen Stadt Messina auf der Mittelmeerinsel Sizilien werden mehrere Menschen vermisst. Der Bürgermeister von Messina, Federico Basile, sprach von insgesamt sieben Vermissten. Die Feuerwehr sucht nach eigenen Angaben mit Spezialteams nach ihnen unter den Trümmern. In dem Gebäude im Süden der Hafenstadt befinden sich Wohnungen und Geschäfte, es stürzte teilweise ein. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt, sie werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

Basile äusserte in einem Facebook-Post zunächst die Vermutung, dass die Explosion einer Gasflasche die Ursache für den Einsturz gewesen sein könnte. Inzwischen wird jedoch von einem strukturellen Versagen des Gebäudes ausgegangen. Basile erklärte später, seine Gedanken seien bei den betroffenen Menschen und ihren Familien, die derzeit grosse Angst und Sorge durchlebten.

Spürhunde und Drohnen im Einsatz

Die Stadtverwaltung aktivierte nach den Worten von Basile das kommunale Krisenzentrum, um die verschiedenen Hilfsmassnahmen zu koordinieren und betroffene Bewohner zu unterstützen. Der Präsident von Sizilien, Renato Schifani, sicherte der Stadt seine Unterstützung bei allen Massnahmen zu.

An der Unglücksstelle waren bei der Suche nach den Vermissten auch Spürhunde und Drohnen im Einsatz. Zudem wurde der beschädigte Gebäudeteil gesichert, um die Suche unter sicheren Bedingungen fortsetzen zu können. (hkl/sda/dpa)