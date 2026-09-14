recht sonnig24°
DE | FR
burger
International
Italien

Ätna rumort wieder: Flughafen Catania gesperrt

Der Ätna rumort wieder – Flughafen Catania gesperrt

Mit einer neuen riesigen Aschewolke sorgt Europas aktivster Vulkan Ätna abermals für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr von und nach Sizilien.
14.09.2026, 15:0314.09.2026, 15:03

Der Flughafen der 300'000-Einwohner-Stadt Catania wurde auf Anweisung der Behörden für Starts und Landungen vorübergehend gesperrt – zunächst bis Montagabend. Mehr als 50 Flüge fielen aus oder mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Betroffen waren auch internationale Verbindungen.

Smoke billows from Mount Etna volcano, Italy, Monday, June 2, 2025. (AP Photo/Giuseppe Distefano) Italy Etna Volcano
Der Ätna bringt einmal mehr den Luftverkehr durcheinander.Bild: keystone

Die Aschewolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) etwa vier Kilometer hoch in den Himmel. Der neue Ausbruch hatte am Sonntag begonnen. Für den Flugverkehr gilt nun wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoss von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiss noch niemand.

Im August hatte es mehr als eine Woche gedauert, bis der Alarm wieder aufgehoben werden konnte. Damals fielen mitten in der Hauptreisezeit Hunderte Flüge aus. Betroffen waren mehr als 100'000 Urlauber. Die Aschewolke wurde damals auch übers Mittelmeer getrieben, bis zur Insel Malta und sogar bis nach Libyen. Der mehr als 3'300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus. Er wird ständig überwacht. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Italien:

Tourismus in Italien erreicht im Sommer Rekordzahlen
Tourismus in Italien erreicht im Sommer Rekordzahlen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Trump ist kompromittiert»: US-Demokrat spricht Klartext zu KI-Bedrohung
Führende Köpfe der Tech-Branche haben eine Drosselung des Tempos bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz gefordert.
Zur Story