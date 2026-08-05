recht sonnig21°
DE | FR
burger
International
Italien

Italienische Müllabfuhr findet entsorgten Millionen-Lottoschein

Bildnummer: 53777994 Datum: 05.02.2010 Copyright: imago/Matteo Gribaudi Db Milano 05/02/2010 - Rekord-Jackpot im italienischen SuperEnalotto PUBLICATIONxNOTxINxITA Gl�cksspiel Lotto Jackpott Rekord R ...
Den Lottoschein sollte man immer sicher aufbewahren. Man weiss ja nie ...bild: imago-images.de

Italienische Müllabfuhr findet entsorgten Millionen-Lottoschein

Ein Millionengewinn landet in Apuliens Müll – und wird fast endgültig entsorgt. Doch eine aufwendige Suchaktion bringt das Ticket zurück ans Licht.
05.08.2026, 09:1005.08.2026, 09:10
Ein Artikel von
t-online

Die italienische Müllabfuhr hat einen Lottoschein im Wert von einer Million Euro wiedergefunden und damit einer verzweifelten Gewinnerin zu ihrem Glück verholfen. Der Schein sei «wie durch ein Wunder noch vollständig» gewesen, sagte der Chef des Müllunternehmens SANB in der süditalienischen Region Apulien, Roberto Nicola Toscano, am Dienstag der AFP. Er hatte einen Müllwagen durchkämmen lassen, nachdem sich die Gewinnerin gemeldet hatte.

Die Frau habe am Sonntag in der Lottofiliale um die Ecke geprüft, ob ihre Zahlen – immer die gleiche Zahlenkombination – gewonnen hatten, sagte Toscano. Dabei zeigte der Automat an, dass der Schein nicht auszahlbar sei. Wie sich später herausstellte, lag das daran, dass kleine Geschäfte nur kleine Gewinne auszahlen dürfen. Das wusste die Gewinnerin, die anonym bleiben will, jedoch nicht – und warf den Schein weg.

Lottoschein war schon im Müllwagen

Zu Hause erzählte ihr ein Familienmitglied, sie habe mit ihrer üblichen Zahlenkombination den Jackpot gewonnen, woraufhin sich die beiden umgehend auf den Weg zurück zur Lottofiliale machten. In der Zwischenzeit war dort jedoch der Müll eingesammelt worden, und mit ihm der Lottoschein.

«Wir haben den Weg des Scheins nachverfolgt, ohne grosse Hoffnung, weil er schon von einem Müllwagen abgeholt worden war», sagte Toscano. Mit etwas Glück sei es jedoch gelungen, das richtige Fahrzeug ausfindig zu machen und anzuhalten.

Spezialfirma findet den Lottoschein im Müll

Wegen möglicherweise gefährlicher oder giftiger Abfälle musste eine Spezialfirma die Suche nach dem Schein übernehmen. Einen Tag lang durchkämmten Arbeiter den Inhalt des Müllwagens. Dabei fanden sie mehrere Lottoscheine und Abrisse – und auch den dringend gesuchten Schein. Die Gewinnerin habe vor Glück geweint, als er ihr am Telefon die gute Nachricht überbracht habe, sagte Toscano.

Die stundenlange Suche im Müll war nicht gratis, für das staatliche Unternehmen SANB entstanden sogar erhebliche Kosten. Toscano erklärte, er habe die Gewinnerin vorab schriftlich versichern lassen, dass sie die Kosten übernimmt – ihre Wette ging auf.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Wäre ein echter Wendepunkt» – Migrationsexperte fordert neuen Kurs bei EU-Asylpolitik
Tage nach dem Ansturm von mehreren Zehntausend Migrantinnen und Migranten auf die spanische Exklave Ceuta ist das Warum noch immer nicht geklärt. Migrationsexperte Gerald Knaus ordnet ein – und spricht von einem Weckruf für die EU.
Bis zu 60'000 Menschen kamen innert kürzester Zeit nach Ceuta. Gibt es überhaupt eine Erklärung für das, was passiert ist?
Gerald Knaus: In diesem Jahr kamen bis vorletzte Woche nur insgesamt 14'000 Migranten aus ganz Afrika nach Spanien. Dass innert weniger Tage zufällig mehrere Zehntausend Menschen aufs Mal die Grenze nach Ceuta überqueren, erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Es ist ausserdem nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. 2021 kamen 10'000 Menschen in einer ähnlichen Aktion über die marokkanische Grenze. Wir wissen, dass es damals eine Erklärung gab: Marokko wollte Druck auf Spaniens Aussenpolitik ausüben.
Zur Story