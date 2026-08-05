Den Lottoschein sollte man immer sicher aufbewahren. Man weiss ja nie ... bild: imago-images.de

Italienische Müllabfuhr findet entsorgten Millionen-Lottoschein

Ein Millionengewinn landet in Apuliens Müll – und wird fast endgültig entsorgt. Doch eine aufwendige Suchaktion bringt das Ticket zurück ans Licht.

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Die italienische Müllabfuhr hat einen Lottoschein im Wert von einer Million Euro wiedergefunden und damit einer verzweifelten Gewinnerin zu ihrem Glück verholfen. Der Schein sei «wie durch ein Wunder noch vollständig» gewesen, sagte der Chef des Müllunternehmens SANB in der süditalienischen Region Apulien, Roberto Nicola Toscano, am Dienstag der AFP. Er hatte einen Müllwagen durchkämmen lassen, nachdem sich die Gewinnerin gemeldet hatte.

Die Frau habe am Sonntag in der Lottofiliale um die Ecke geprüft, ob ihre Zahlen – immer die gleiche Zahlenkombination – gewonnen hatten, sagte Toscano. Dabei zeigte der Automat an, dass der Schein nicht auszahlbar sei. Wie sich später herausstellte, lag das daran, dass kleine Geschäfte nur kleine Gewinne auszahlen dürfen. Das wusste die Gewinnerin, die anonym bleiben will, jedoch nicht – und warf den Schein weg.

Lottoschein war schon im Müllwagen

Zu Hause erzählte ihr ein Familienmitglied, sie habe mit ihrer üblichen Zahlenkombination den Jackpot gewonnen, woraufhin sich die beiden umgehend auf den Weg zurück zur Lottofiliale machten. In der Zwischenzeit war dort jedoch der Müll eingesammelt worden, und mit ihm der Lottoschein.

«Wir haben den Weg des Scheins nachverfolgt, ohne grosse Hoffnung, weil er schon von einem Müllwagen abgeholt worden war», sagte Toscano. Mit etwas Glück sei es jedoch gelungen, das richtige Fahrzeug ausfindig zu machen und anzuhalten.

Spezialfirma findet den Lottoschein im Müll

Wegen möglicherweise gefährlicher oder giftiger Abfälle musste eine Spezialfirma die Suche nach dem Schein übernehmen. Einen Tag lang durchkämmten Arbeiter den Inhalt des Müllwagens. Dabei fanden sie mehrere Lottoscheine und Abrisse – und auch den dringend gesuchten Schein. Die Gewinnerin habe vor Glück geweint, als er ihr am Telefon die gute Nachricht überbracht habe, sagte Toscano.

Die stundenlange Suche im Müll war nicht gratis, für das staatliche Unternehmen SANB entstanden sogar erhebliche Kosten. Toscano erklärte, er habe die Gewinnerin vorab schriftlich versichern lassen, dass sie die Kosten übernimmt – ihre Wette ging auf.