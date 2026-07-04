In Norditalien darf man bald Wildschweine mit Pfeil und Bogen jagen

Die norditalienische Region Trentino geht mit neuen Massnahmen gegen die Ausbreitung der Wildschweinpopulation vor. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll ab 2027 die Bogenjagd auf die Tiere erlaubt sein.

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Ziel ist es, die Ausbreitung der Tiere einzudämmen, die zunehmend landwirtschaftliche Flächen schädigen. Dies gab die Landesregierung in Trient bekannt.

In Norditalien soll die Wildschweinpopulation eingedämmt werden. Bild: Shutterstock

Kern der Neuregelung ist die Nutzung von Bögen bei der Wildschweinkontrolle, wie die Landesregierung weiter mitteilte. Nach Angaben der Provinz könnte der Bogen eine Alternative zu Feuerwaffen darstellen, da der Einsatz von Schusswaffen durch Lärm andere Tierarten stören könne – insbesondere in sensiblen Phasen wie der Fortpflanzungszeit.

Die Teilnahme an der Bogenjagd im Rahmen der Kontrolle setzt eine entsprechende Zusatzqualifikation voraus. Voraussetzung ist zudem bereits die bestehende Zulassung als Wildschwein-Kontrollperson.

Neben der neuen Jagdform führt das Trentino auch eine sogenannte «gezielte Kontrolle» ein. Dabei soll das Forstkorps des Trentino künftig Einsätze gemeinsam mit qualifizierten Jägern organisieren. Die Koordination liegt dabei ausschliesslich beim Forstpersonal.

Problem für die Landwirtschaft

Die Massnahme ist nicht an reguläre Jagdzeiten gebunden. Ziel sei es, zusätzliche Kapazitäten für die Eindämmung der Tierart zu schaffen, heisst es vonseiten der Landesregierung. Die bisherige Einteilung in verschiedene Kontrollzonen bleibe bestehen.

Vor allem Bauern beklagen die starke Präsenz der Wildschweine im Trentino. «Nicht nur Wölfe und Bären, sondern auch die Wildschweine werden immer gefährlicher und problematischer. Besonders jene Bauern, die Mais anbauen, haben mit ihnen zu kämpfen», beklagen die Bauernverbände.

In Italien gibt es seit Jahren erhebliche Probleme mit Wildschweinen, besonders für Landwirte. Die Tiere haben sich stark vermehrt und breiten sich zunehmend auch in landwirtschaftliche und teilweise sogar städtische Gebiete aus. Auch an Roms Aussenrandbezirken sind Wildschweinfamilien oft zu sehen. (dab/sda/apa)