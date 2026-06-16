Auto stürzt in Comer See – ein Toter, eine Schwerverletzte

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Ein Auto ist in den Comer See im Norden Italiens gestürzt – ein 37 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben. Eine junge Frau, die mit ihm im Wagen unterwegs war, wurde schwer verletzt, wie die italienische Feuerwehr mitteilte.

Am Comer See hat sich ein Unglück ereignet. Bild: EPA ANSA

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht unweit der Gemeinde Brienno in der Nähe der Stadt Como. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und landete im See.

Die Frau konnte sich noch vor dem Versinken des Wagens selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde zunächst vermisst.

Rettungskräfte suchten über Stunden nach ihm. Später fanden sie seinen leblosen Körper zwischen Felsen und Bäumen am Ufer. Möglicherweise wurde er aus dem Auto geschleudert, bevor der Wagen im See versank. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. (dab/sda/dpa)