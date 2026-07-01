Video: watson/nina bürge

Der Ätna spuckt wieder Lava

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Am vergangenen Freitag ist der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien erneut ausgebrochen. Der Vulkan spuckte Asche und Lava. Während der Eruption entstand ein Riss an der Seite des Vulkans, aus diesem fliesst aktuell ein Strom rot-oranger Lava. Schau dir den Lavafluss im Video an:

Video: watson/nina bürge

Der Ätna liegt auf rund 3'400 Metern Höhe und ist der aktivste Vulkan Europas. Der Vulkan auf der italienischen Insel ist ein ständig aktiver Vulkan, heisst, er spuckt meist nur Asche und Lava aus, die wie dieses Mal langsam den Berg hinunterfliesst, bis sie verglüht. (nib)