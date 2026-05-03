Vulkan Mayon auf Philippinen bricht erneut aus

Auf den Philippinen ist der Vulkan Mayon ausgebrochen und hat seine Umgebung mit dicker Asche bedeckt.

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Insgesamt seien seit Samstag 52 Dörfer rund um den Vulkan davon betroffen, berichtete die Agentur PNA unter Berufung auf die Behörden. Erste Lavaströme flossen bergab.

Der Vulkan sorgt für massive Rauchentwicklung in der Region Bicol. Bild: keystone

Feuerwehren und Hilfstrupps wurden in die Region geschickt, um die Bevölkerung zu unterstützen. «Unsere Teams sind bereits vor Ort und leisten den betroffenen Gemeinden Unterstützung, während sie den Einsatz mit den zuständigen Regierungsagenturen und lokalen Zivilschutzverbänden koordinieren», wurde Feuerwehrsprecher Achilles Santiago zitiert.

Der Mayon ist ein 2'462 Meter hoher Vulkan auf den Philippinen, etwa 330 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila. Der Vulkan, der immer wieder ausbricht, befindet sich in der Bicol-Region am südöstlichen Ausläufer der Hauptinsel Luzon. Seit Beginn des Jahres zeigt er erhöhte Aktivität.

Seit dem jüngsten Ausbruch am Samstag wurden bereits 45 Erdbeben und 32 Erschütterungen des Vulkans registriert. (sda/dpa)